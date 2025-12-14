入冬第一波大陸冷氣團報到，中央氣象署今（14）日發布今年入冬以來首次「低溫特報」，苗栗以北、宜蘭等地有10度以下低溫發生的機會！保暖相當重要，不少民眾會購買發熱衣度過寒冬，日本品牌UNIQLO的發熱衣每年都是大熱門，不過有其他人分享台灣平價品牌NET的發熱衣也很讚，不僅超保暖，還很便宜，兩件發熱衣只要400元！
單件發熱衣只要200元 去年賣到缺貨
天氣變冷，不少人開始購買防寒衣物，近期有民眾分享，自己試穿了台灣品牌NET的發熱衣，意外發現保暖度很足夠，價格也很便宜，CP值超高！《NOWNEWS》記者實際查看NET官網，發現現在NET線上購物2件女裝基本家居立領發熱衣只要400元，等於一件發熱衣只要200元，比起UNIQLO發熱衣特價390元，還便宜了190元！
許多人紛紛點頭大讚，「去年要買缺貨，今年提早買了」、「在台灣很夠穿」、「NET真的很不錯，去年前年都穿他家的！而且是寬領口，搭毛衣不會露出來內搭」、「去年一次買了6件，好穿爆」、「CP值這麼高喔」。不過也有其他人指出，「去年有買過NET發熱衣，黑色的會退色，不知道今年有沒有改進」。
UNIQLO更輕薄、保暖 寶雅發熱衣也被推薦
曾穿過兩個品牌的內行人分享，NET的發熱衣比起UNIQLO更厚一點，如果上班族想要穿輕薄材質搭配長袖襯衫，還是選UNIQLO比較好，UNIQLO的極保暖發熱衣，雖然比NET薄，但保暖度卻更好。
另外，還有民眾在Threads上推薦寶雅販售的「體溫魔術師」發熱衣，一件售價459元，只要單穿再加上外套就可以出門，溫暖到就像「行走的暖爐」，民眾指出，她騎車通勤的時候，只穿這件發熱衣，加上一件厚外套，整路竟然「爆炸暖」。不過也有其他人表示，「這類型的洗個幾次保暖程度就會大幅下降，他會保暖是因為有使用化學藥劑，不然賣這麼便宜，怎麼可能是用什麼很貴的化學纖維」。
資料來源：UNIQLO、NET、寶雅
