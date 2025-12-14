我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜追思會以愛與自由為主題。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

▲薛智偉（如圖）回憶起一見鍾情坣娜，初相識約會過程十分有趣又甜蜜。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲坣娜生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

已逝歌手坣娜享年59歲，富商猶太籍老公薛智偉今（14）日於猶太社區中心為其舉辦追思會，稍早他現身受訪，回憶起2人初相識過程，薛智偉透露當年以學習瑜伽為由認識對方，可醉翁之意不在酒，約了3次喝咖啡約會相處，「她蠻酷的人，逗她也不笑，沒什麼表情」，直到1年後，薛智偉打給坣娜才有了更進一步認識，「我們電話從晚上8點聊到早上6點，我們講電話講到睡著，那是我第一次跟女生『睡覺』。」薛智偉受訪分享與坣娜初相識過程，2人透過長輩友人因學習瑜伽結識，當時候女方名氣十足，男方一度認為不可能約成，沒想到一見鍾情對方，「她很樸素、很簡但卻很美，那時候我根本不是想學瑜伽」，於是薛智偉開始對坣娜展開追求。薛智偉約了3次坣娜喝咖啡，約會下來相當開心，「她蠻酷的人，逗她也不笑，一直以為她討厭我」，直到1年後，薛智偉打給坣娜，「電話從8點聊到早上6點，我們講電話講到睡著，那是我第一次跟女生『睡覺』。」互動回憶起來相當溫馨。追思會現場，親友、貴賓莊嚴以待，坣娜生前錄製的希伯來文聖歌〈Avinu Malkeinu〉娓娓奏起，眾人沉浸在溫暖與愛之中，VCR介紹著坣娜人生歷程，母親自小培養出她藝術氣息，也為日後進入演藝圈奠定根基，讓坣娜始終保有一種不被污染的純粹，當中還特別收錄了坣娜充滿穿透力的笑聲，現場情感滿溢。坣娜人生的下半場，是一場比舞台更璀璨的華麗轉身，她將光芒化為關懷，把時間獻給公益、弱勢與每一位需要被扶持的人，也以溫柔堅定的生命智慧，成為許多人心中最可靠的心靈導師，當現場播放起坣娜的聲音與影像，那份熟悉的溫暖仿佛再度走近，眾人難過情緒湧上，現場傳來陣陣啜泣聲。