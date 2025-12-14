我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德明（15）日邀請立法院長韓國瑜進行茶敘，解決朝野僵局，不過遭韓拒絕。對此，國民黨主席鄭麗文今反批，「這只是虛情假意地，想要找人來喝茶摸頭」，國會不是耍流氓或胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，不應任由一次任性踐踏。為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府表示，總統預定在下周一上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。對此，鄭麗文今天出席屏東縣黨慶時受訪表示，國家面臨非常重大的憲政危機，中華民國的領導人帶頭違憲，動搖民主最重要的基石、國會的運作，國會多數通過的法案與預算，行政部門必須遵守，行政院覆議也提了，也失敗了，所有的憲政手段既然已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。鄭麗文點名賴清德，國會不是耍流氓或胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，不應任由一次任性踐踏。她說，如果賴清德不面對每天違法亂憲的行徑，「只是虛情假意地，想要找人來喝茶摸頭」，無法解決問題，若總統令不出總統府、台灣陷入僵局，原因在於賴清德的任性胡爲，台灣不能再內耗，付不起非理性惡鬥的代價，呼籲賴清德幡然悔悟，不要再執迷不悟。