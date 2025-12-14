我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26賽季NBA盃（NBA Cup）四強戰上演驚天冷門！本季勢不可擋、正如日中天的奧克拉荷馬雷霆在準決賽踢到了大鐵板。面對迎來當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）復出的聖安東尼奧馬刺，雷霆在決勝節氣力放盡，最終以109：111惜敗，不僅無緣NBA盃決賽，寫下隊史紀錄的16連勝以及追平歷史最佳開局的24勝1敗神話，也在此畫下句點。此役最大的亮點，莫過於缺席12場后傷癒歸隊的文班亞馬。馬刺教練團出奇招，讓這位超級狀元生涯首度從板凳出發，首節完全未登板。雷霆趁勢由「少主」夏·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，首節狂轟猛炸取得31：20的雙位數領先。次節「斑馬」登場，馬刺攻勢瞬間活絡，一度將分差縮小至4分。雖然雷霆隨即回敬一波8比0攻勢，甚至一度將領先擴大至16分，且切特·霍姆葛倫（Chet Holmgren）發生受傷驚魂，但馬刺展現韌性，半場結束前拉出一波15比2的高潮，將比數追近至46：49。易籃再戰，戰況陷入膠著。馬刺眾將士氣大振，新秀卡斯爾（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）輪流開火，加上瓦塞爾（Devin Vassell）的外線冷箭，馬刺成功反超比數。儘管雷霆靠著亞歷山大（SGA）的單打能力試圖穩住陣腳，但三節打完，馬刺已取得78：77的微幅領先。進入決定生死的第四節，雙方你來我往。比賽最後4分鐘，馬刺祭出最強陣容，「斑馬」文班亞馬展現價值，先是上演空中接力爆扣，隨後瓦塞爾（Devin Vassell）飆進關鍵三分球，幫助球隊取得領先。讀秒階段，文班亞馬（Victor Wembanyama）再度站上罰球線，個人得分來到20分，助馬刺手握4分優勢。儘管雷霆在最後1分鐘試圖力挽狂瀾，無奈進攻當機，最終只能眼睜睜看著馬刺帶走勝利，也讓這支被譽為「宇宙雷霆」的衛冕軍，吞下本季第2敗，遺憾止步四強。