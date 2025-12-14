我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主辦方無預警宣布張藝興缺席EXO粉絲見面會。（圖／翻攝自微博）

其餘成員照常登場 退票機制引發爭議

▲張藝興（左2）自從宣布跟著EXO一同回歸，一舉一動都被粉絲放大檢視。（圖／EXO TikTok）

團體合作再受考驗 未來動向引關注

▲EXO原先宣布6人見面會包含張藝興，未料今早臨時取消。（圖／EXO官方X）

不可抗力原因 為「政治因素考量」

簡單來說，張藝興的缺席，並非粉絲責任，也非經紀公司責任，更非他本人的責任，而是他背後所代表的身分所導致的結果。

EXO粉絲見面會原定於今（14）日登場，卻在活動開始前短短數小時出現重大變動，主辦單位與所屬公司SM娛樂於今日上午突然發布公告，證實成員張藝興將無法出席本次見面會，並以「不可抗力因素」作為缺席原因，消息曝光後，迅速在社群平台引發大量討論，張藝興不參加EXO見面會等關鍵字登上熱搜，粉絲情緒出現明顯反彈。讓粉絲難以接受的是，張藝興早在11月底便被目擊現身韓國，並持續投入排練行程，甚至在活動前幾天仍透過社群平台分享見面會倒數貼文，顯示原本行程一切如常，如今卻在活動前不到5小時臨時宣布缺席，使外界質疑「不可抗力」的真實性，也讓不少人將矛頭指向主辦與經紀公司溝通失當，未能提前做出妥善調整。官方說明此次回歸見面會，本次活動仍將由SUHO、燦烈、D.O.、KAI與世勳等5名成員照常出席，見面會流程不會取消，針對已購票粉絲，主辦單位也同步開放限期退票，並承諾免收手續費，不過公告也明確表示，因活動照常舉行，粉絲因交通、住宿所產生的額外費用，將不在賠償範圍內，這項說法隨即引發部分粉絲不滿，認為安排過於倉促。隨著爭議擴大，多個張藝興粉絲站接連發聲，呼籲主辦單位與SM娛樂應對事件給出更清楚交代，而非僅以模糊字眼帶過，部分粉絲也提到，張藝興近年雖以個人身分發展，但仍多次配合EXO團體活動，這次臨時缺席不僅影響活動完整性，也加深粉絲對公司處理方式的不信任感，網路輿論逐漸從「藝人缺席」轉向「主辦責任」的討論。此次張藝興缺席見面會的事件，不僅讓EXO見面會話題變調，也再度突顯跨國團體合作在行程與權責上的複雜性，儘管官方強調活動仍將順利進行，但張藝興缺席所留下的空缺，無可避免影響整體體驗。外界普遍關注，後續是否會補充說明實際原因，以及此事是否對EXO未來團體活動與合作模式產生長遠影響，仍有待觀察。記者認為，從張藝興近年發展脈絡來看，他缺席EXO見面會，最合理的解讀恐怕並非行程、健康或臨時變卦，而是出於政治層面的風險考量。張藝興目前的事業重心已全面轉向中國市場，身分也不再只是單純的藝人，而是具高度官方形象與正面標籤的公眾人物。在這樣的定位之下，任何跨國公開活動，尤其是涉及韓國大型娛樂公司與團體合體的場合，都必須經過更高層級的審慎評估，一旦出現政策敏感性或輿論風險，即便活動本身不具政治性，也可能被迫踩下煞車。此外，這次張藝興缺席見面會的變故，發生在活動前極短時間內，更符合「外部不可控因素」的典型特徵，張藝興事前正常排練、倒數宣傳，顯示原本行程並無問題，臨時缺席反而指向突發性的政治或政策層面變數。對主辦與經紀公司而言，政治原因不可能明說，只能以「不可抗力」概括處理。對藝人本人來說，更不具備公開解釋的空間。從這個角度看，與其說張藝興「不來」，不如說是「不能來」，這並非對團體或粉絲的輕忽，而是跨國藝人在現實政治結構下，必須承受的無奈代價。