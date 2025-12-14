我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卡姆林和朋友騎電動滑板車出門時發生意外，她因此身亡。（圖／＠camrynrocks IG）

曾和天團「一世代」(One Direction)一起進行巡迴演唱會的美國女歌手卡姆林馬格尼斯（Camryn Magness）傳出過世的消息，得年26歲，因她在美國佛羅里達州騎著電動滑板車出門時出車禍，消息一出震驚許多樂迷。根據外媒報導，卡姆林本月5日和朋友一起騎著電動滑板車雙載出門時發生意外，最終她不幸離世，她的家人也透過社群發聲，「我們的心情很沉重，她的歌聲、明亮的個性照耀了許多人，她總是可以用善良的心過生活。」卡姆林8歲時就在音樂之路上展露頭角，13歲時自己錄製了一張試唱錄音帶就此踏入歌單，認識了現在的經紀人後，她開始在YouTube上傳歌唱因片，2011年就擔任澳洲歌手寇弟辛普森的演唱會開場嘉賓，同年開始和樂團Allstar Weekend一起巡演演出。2012年起，卡姆林迎來了自己的事業高峰期，她和一世代合作、並擔任「Up All Night Tour」演出嘉賓，接著隔年的「Take Me Home Tour」又再度合作，一起進行了超過60場的演出。本次卡姆林離世的消息，可謂震驚歐美樂界，感嘆一條年輕的生命就這樣離去。