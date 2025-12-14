我是廣告 請繼續往下閱讀

▲距離預產期只剩最後一個月，主播鄭亦真也即將迎來職涯中「最長的休假」。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

▲鄭亦真（圖右）與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

主播鄭亦真入行20年因懷孕宣布將暫別主播台，今（14）日晚間6點將會是她最後一次播報，接下來就要準備進入人生全新章節。鄭亦真難掩喜悅，特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真，她大方分享，目前體重來到人生巔峰75公斤，「當新娘還會嫌這裡胖那裡肉，這次拍孕媽咪照完全沒這個煩惱」，笑說這九個月是她在主播生涯中，吃的最開心的時候。距離預產期只剩最後一個月，主播鄭亦真也即將迎來職涯中「最長的休假」，目前規劃至少要休息三個月以上，她感性表示，等到再次回到幕前，就會從人妻主播正式升級成「媽媽主播」，對於人生轉變既新鮮又期待，因此希望透過孕婦寫真留下永恆紀念。鄭亦真在拍攝孕婦寫真時，分別穿上白色飄逸禮服與黑色禮服，展露出優雅氣質，並散發準媽媽的光芒。談到即將迎接女兒的到來，鄭亦真說從結婚到懷孕，人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。鄭亦真曾分享，自己在成功懷孕前，經歷了3次試管失敗的低谷，直到遇見目前就診的婦產科，在醫師的鼓勵與專業幫助下，她才鼓起勇氣再度嘗試，終於成功懷上寶寶，她也鼓勵遭遇相同困難的女性們，「願這份喜樂與盼望，也溫暖正在努力中的妳」。