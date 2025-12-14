2026年倒數剩沒幾天，在2025年12月底將迎來最後一個國定假日「行憲紀念日」，12月25日當天正好是聖誕節。而2026年第一個國定假日則是1月1日元旦，不免有民眾好奇元旦是否有連假？不過根據行政院人事行政總處表示，因「只補假、不補班」政策，2026年1月2日並未彈性放假，也因此元旦不會有連假，但2026年行事曆共有120天假期、9個以上的連假接續整年，將成為「無補班元年」，堪稱是史上最療癒的行事曆。
📍12/25聖誕節是國定假日嗎？聖誕節有連假嗎？
立法院在2025年5月通過《紀念日節目實施條例》，未來起每年將新增5天國定假日，其中包括「12月25日行憲紀念日」，當日將放假一天，而行憲紀念日正好是西方傳統節日聖誕節。據了解，行憲紀念日是2025年12月唯一的國定假日，亦是2025年最後一個國定假日。
但不免有民眾好奇聖誕節是否有連假，12月26日當天是否也會跟著放假？但根據人事行政總處《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，行政院在2025年下半年拍板刪除「調整上班日換放假日」規定，正式進入「補假不補班」新世代，也就是說未來民眾不會再因湊連假彈性放假而在週六補班。
因應上述政策，2025年「行憲紀念日」位於週四，12月26日位於週五，因上班日不會彈性放假，也就是說聖誕節並未形成連假。但民眾仍可自行創造連假，可在12月26日（五），也就聖誕節後一天請假，創造四天假期。
📍2026元旦是星期幾？有沒有連假？
2026年行事曆早早就公布，明年1月1日元旦剛好位於週四，由於當日是國定假日，也會放假一日，但也因刪除「補班換假」制度，明年1月2日（週五）將不會彈性放假，也就說元旦並未形成連假。但民眾若想多休息幾天，可以選擇在元旦後一天，也就是1月2日請假，就會自動形成4天連續假期。
📍2026年行事曆出爐！9大連假接續一整年
根據行政院人事行政總處行事曆資訊，2026年行事曆亮點滿滿，除了元旦沒有連假以外，其餘日子幾乎自行形成連假，總計多達「9個連假」可以讓上班族自由運用，其中春節連假最長多達9天，因小年夜落在星期日，補假延至2月20日；兒童節及清明節、中秋節及教師節卡在前後禮拜五、禮拜一，皆形成四天連假。
🟡元旦沒有連假：1/1（四）
🟡農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
🟡228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
🟡兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
🟡勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
📍2026年請假攻略總整理
🟡元旦連假
請1月2日（五）1天，可休4天。
請12月29日至31日3天，可休6天。
請12月29日至31日＋1月2日共4天，可休9天。
請12月26日、12月29日至12月31日、1月2日共5天，可休11天。
🟡春節＋228連假組合
請2月23日至26日共4天，可休16天。
🟡清明節連假
請3月30日至4月2日或4月7日至4月10日，請4天可休10天。
🟡勞動節連假
請4月27日至30日4天，可休9天。
🟡端午節連假
請6月15日至18日4天，可休9天。
🟡中秋節連假
請9月21日至24日4天，可休10天。
🟡國慶日連假
請10月5日至8日4天，可休9天。
🟡光復節連假
請10月27日至10月30日4天，可休9天。
🟡行憲紀念日連假
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。
資料來源：人事行政總處
我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院在2025年5月通過《紀念日節目實施條例》，未來起每年將新增5天國定假日，其中包括「12月25日行憲紀念日」，當日將放假一天，而行憲紀念日正好是西方傳統節日聖誕節。據了解，行憲紀念日是2025年12月唯一的國定假日，亦是2025年最後一個國定假日。
因應上述政策，2025年「行憲紀念日」位於週四，12月26日位於週五，因上班日不會彈性放假，也就是說聖誕節並未形成連假。但民眾仍可自行創造連假，可在12月26日（五），也就聖誕節後一天請假，創造四天假期。
2026年行事曆早早就公布，明年1月1日元旦剛好位於週四，由於當日是國定假日，也會放假一日，但也因刪除「補班換假」制度，明年1月2日（週五）將不會彈性放假，也就說元旦並未形成連假。但民眾若想多休息幾天，可以選擇在元旦後一天，也就是1月2日請假，就會自動形成4天連續假期。
根據行政院人事行政總處行事曆資訊，2026年行事曆亮點滿滿，除了元旦沒有連假以外，其餘日子幾乎自行形成連假，總計多達「9個連假」可以讓上班族自由運用，其中春節連假最長多達9天，因小年夜落在星期日，補假延至2月20日；兒童節及清明節、中秋節及教師節卡在前後禮拜五、禮拜一，皆形成四天連假。
🟡元旦沒有連假：1/1（四）
🟡農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
🟡228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
🟡兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
🟡勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
🟡元旦連假
請1月2日（五）1天，可休4天。
請12月29日至31日3天，可休6天。
請12月29日至31日＋1月2日共4天，可休9天。
請12月26日、12月29日至12月31日、1月2日共5天，可休11天。
🟡春節＋228連假組合
請2月23日至26日共4天，可休16天。
🟡清明節連假
請3月30日至4月2日或4月7日至4月10日，請4天可休10天。
🟡勞動節連假
請4月27日至30日4天，可休9天。
🟡端午節連假
請6月15日至18日4天，可休9天。
🟡中秋節連假
請9月21日至24日4天，可休10天。
🟡國慶日連假
請10月5日至8日4天，可休9天。
🟡光復節連假
請10月27日至10月30日4天，可休9天。
🟡行憲紀念日連假
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。