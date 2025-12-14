我是廣告 請繼續往下閱讀

針對2026縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時表示，她觀察到綠營提名進度加快，是因為總統賴清德因爲執政失敗、沒有成績，才把縣市長提名作業提前，導致「變成每天都在選舉」，誓言「明年我們非贏不可」，不能再任由民進黨胡鬧，國民黨已啟動提名作業，面對2026年九合一的地方選舉，民進黨選對會已經啟動提名作業，不只有確定提名人選，也有縣市長人選正進行初選作業。國民黨方面，據指出12月底前將針對台南市、高雄市、屏東縣提出縣市長參選人。鄭麗文今天出席屏東黨部黨慶活動，被問到提名進度時表示，她觀察到綠營提名進度加快，而過去把選舉分為地方與中央，是希望台灣不要每天都在選舉，但賴清德因爲執政失敗、沒有成績，加上「大罷免大失敗」而緊張，才把縣市長提名作業提前，導致「變成每天都在選舉」。鄭麗文說，民眾希望看到執政黨認真做事，而不是每天搞選舉，但在野面對執政黨這樣操作「也只好奉陪」，鄭麗文宣示，「明年我們非贏不可」，不能再任由民進黨胡鬧，國民黨已啟動提名作業，該協調就協調、該初選就初選，沒有爭議的選區，會在最適合的時間完成提名。