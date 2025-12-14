坣娜來生再見！寇世勳忍淚追思：太年輕了 苗蔚蘭遺憾沒做這1事

已逝歌手坣娜享年59歲，富商猶太籍老公薛智偉今（14）日於猶太社區中心為其舉辦追思會， 稍早寇世勳、歐陽龍、王宥忻、包翠英等星友均到場致哀，當中寇世勳與坣娜合演連續劇《愛在他鄉》結識，得知對方離世悲痛嘆道：「太年輕了！好朋友一路好走！」也透露自己與坣娜夫妻倆時常聚會，再次談起噩耗，寇世勳一度語塞說不出話，難過心情可想而知。
寇世勳今稍早談到坣娜離世，劈頭直喊：「太年輕了！好朋友一路好走！」回憶道2人曾與香港藝人鄭裕玲合作，那是一段相當難忘的歷程，相信坣娜也同樣認為。
得知坣娜離世，寇世勳不敢置信，「怎麼會呢？這麼年輕」，一聲長嘆平復情緒，他透露自己與坣娜夫婦交情甚密，大夥常聚在一起吃飯，完全看不出坣娜罹癌。
此外，藝人苗蔚蘭也出席坣娜追思會，受訪表示自己平時鮮少參加告別式，不過與坣娜友誼不淺，分享道2人合作《風華大歌廳》時天天膩在一起，「她是非常用功的藝人，她有給我IG，但我沒有回她，我很後悔。」如今坣娜到了另一國度，苗蔚蘭充滿祝福，在心中感懷對方。
坣娜臉書、猶台文化交流協會（JTCA）
