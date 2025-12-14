2025年來到尾聲，回顧今年台灣的氣象紀錄相當熱鬧，西北太平洋共生成27個颱風，其中「丹娜絲、楊柳、鳳凰」登陸台灣，西南部豪雨事件不斷。9月的「樺加沙」雖然沒登陸，但劇烈豪雨也導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重大災情，《NOWNEWS》也透過本文，回顧台灣在2025年令人印象深刻的天氣事件。
從1951年開始，台灣所處的西北太平洋每年平均生成25.4個颱風，2025年生成27個、5個發布颱風警報、3個登陸台灣，2024年則是生成25個、4個發布警報、3個登陸；歷年颱風最多的年份為1964年，共有37個颱風生成，最少則為2010年，只有14個颱風。
🟡丹娜絲颱風（2025年7月）
丹娜絲颱風是1958年以來第一個登陸嘉義的颱風，7月4日上午8時先是以「熱帶性低氣壓」出現在南海，7月5日凌晨2時成為颱風，此時距離台灣已不到500公里，因此氣象署在同日上午8時30分發布海上警報，晚上8時30分發布陸上警報。
7月6日上午11時，丹娜絲颱升級為中颱，且強度靠近台灣時還持續增強，路徑也不斷往東修正，7月6日晚上11時40分登陸嘉義布袋，7月7日上午6時從桃園新竹交界出海。共計丹娜絲颱風「海上警報發布時間」為59小時，「陸上警報發布時間」為39小時，最高強度達「中度颱風」。
丹娜絲颱風影響期間，台南氣象站曾在7月6日晚間，颱風登陸前觀測到13級陣風，風速每秒41.1公尺，成為台南測站1897年設站以來第三名；而「台南北門測站」更是觀測到16級強陣風，導致「南鯤鯓代天府」牌樓被吹垮，成為丹娜絲颱風令人最印象深刻的事蹟。
🟡西南氣流豪雨事件（2025年7月）
2025年7月下旬至8月初，在颱風丹娜絲逐漸遠離台灣後，南海至巴士海峽一帶建立強盛西南氣流，大量暖濕水氣持續湧入，中南部地區出現連日豪雨。嘉義、台南、高雄、屏東雨勢最為明顯，局部地區日雨量突破300 毫米，屬於典型「颱風後西南氣流豪雨」型態，造成多處淹水、土石流及農損災情。
7月28日至8月4日，共有2波西南氣流影響，第一波在7月28日至7月31日，第二波在8月1日至8月4日；其中6天出現時雨量破百的「致災性降雨」，紀錄最高的是「嘉義太保」的123毫米；全台17鄉鎮來到「超大豪雨」等級，主要分布在南投、雲林、嘉義、高雄、屏東，氣象署8天發布了181次大雷雨即時訊息。
和2009年恐怖的莫拉克颱風相比，這次西南氣流雨量也相當逼近，莫拉克颱風在當年8月6日至8月10日，在高雄降下2823毫米雨量、屏東2910毫米，都和這次西南氣流相差不遠，而莫拉克當年在嘉義阿里山降下的3060毫米雨量，至今仍是台灣氣象史上冠軍。
🟡楊柳颱風（2025年8月）
楊柳颱風在8月8日凌晨2時於關島附近生成，路徑一路往西，期間避開北方「垂直風切大」的區域，順利在8月11日升級為中颱，由於太平洋高壓導引氣流明顯，楊柳颱風始終以每小時30公里以上的速度前進，在台灣東方海域達到強度巔峰後，8月13日登陸台灣，8月14日上午馬上就抵達中國。
楊柳颱風在台東太麻里鄉登陸時，在「美和、香蘭」觀測到14級強陣風，台東市富岡則有15級強陣風；登陸台東前，在蘭嶼、綠島都出現17級以上強陣風，風速來到每秒63.4公尺；北部、大台北市區、南部、金馬、各地沿海高山，許多地方都觀測到9至10級的強陣風。
中央災害應變中心統計，楊柳颱風總共導致143傷、1失蹤，受傷人數以台東縣42人最多，其次為高雄市39人，配合停電、淹水等，全台總計災情有1052件。
🟡樺加沙颱風（2025年9月）
樺加沙颱風9月18日晚間在關島西方海面形成，起初路徑就預估往西移動，由於途中經過的海水溫度高、垂直風切小，9月20日上午增強為中度颱風，此時距離台灣還有1300多公里，經過將近1天的發展，樺加沙颱風9月21日上午增強為「強烈颱風」，暴風半徑來到300公里。
9月22日北部、花東、屏東開始出現明顯雨勢，越晚風雨越大，樺加沙颱風以「巔峰姿態」侵台，暴風圈9月22日上午11時接觸恆春半島陸地，整體雨勢在9月23日達到最高峰，雖然暴風圈離開陸地，樺加沙跑到台灣西南方，但外圍雲系、外圍環流不斷替花東山區、屏東山區帶來「超大豪雨」。
9月23日下午，樺加沙颱風衍生最嚴重的災情，花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，因水位過高導致「溢流」，洪水、大量土石、泥沙順流而下，馬太鞍溪橋攔腰折斷，花蓮縣光復鄉大面積淹水，宛如末日場景，最終導致14死、34傷、124人失聯。
🟡鳳凰颱風（2025年11月）
鳳凰颱風2025年11月中旬生成並接近台灣，成為罕見的11月颱風。中央氣象署指出，鳳凰颱風雖在接近台灣時強度略為減弱，但仍挾帶大量水氣，並於11月12日晚間在屏東恆春半島登陸，成為自1967年的吉達颱風後，第一個在11月登陸台灣的颱風，登陸後快速消散，隨後穿越南台灣。
氣象署表示，鳳凰颱風影響期間，東部、恆春半島及南部降雨最為顯著，局部地區出現短時間強降雨與累積雨量偏高情形，部分低窪地區發生淹水，山區一度發布土石流警戒，由於屬於「晚秋颱風」型態，鳳凰颱風也凸顯近年颱風季延後、秋冬降雨風險升高的趨勢。
