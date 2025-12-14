我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年，西北太平洋共計生成27個颱風，其中5個發布颱風警報、3個登陸台灣。（圖／翻攝NCDR）

丹娜絲颱風（2025年7月）

▲丹娜絲颱風瞬間強風造成災情頻傳，南鯤鯓代天府牌樓更全數倒塌，畫面相當驚人。（圖／臉書粉專「大雄空拍」授權引用）

🟡西南氣流豪雨事件（2025年7月）

▲連續8天的西南氣流，讓高屏的雨量逼近2009年莫拉克颱風，甚至超越2024年凱米颱風。（圖／中央氣象署）

🟡楊柳颱風（2025年8月）

▲楊柳颱風是2025第2個登陸台灣的颱風，整體雨量雖然不是特別顯著，但強風肆虐全台。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡樺加沙颱風（2025年9月）

🟡鳳凰颱風（2025年11月）

▲鳳凰颱風11月12日晚間在屏東恆春半島登陸，成為自1967年的吉達颱風後，第一個在11月登陸台灣的颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

2025年來到尾聲，回顧今年台灣的氣象紀錄相當熱鬧，9月的「樺加沙」雖然沒登陸，但劇烈豪雨也導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重大災情，《NOWNEWS》也透過本文，回顧台灣在2025年令人印象深刻的天氣事件。從1951年開始，台灣所處的西北太平洋每年平均生成25.4個颱風，；歷年颱風最多的年份為1964年，共有37個颱風生成，最少則為2010年，只有14個颱風。丹娜絲颱風是1958年以來第一個登陸嘉義的颱風，7月4日上午8時先是以「熱帶性低氣壓」出現在南海，，因此氣象署在同日上午8時30分發布海上警報，晚上8時30分發布陸上警報。7月6日上午11時，丹娜絲颱升級為中颱，且強度靠近台灣時還持續增強，路徑也不斷往東修正，7月6日晚上11時40分登陸嘉義布袋，7月7日上午6時從桃園新竹交界出海。丹娜絲颱風影響期間，台南氣象站曾在7月6日晚間，颱風登陸前觀測到13級陣風，風速每秒41.1公尺，成為台南測站1897年設站以來第三名；，成為丹娜絲颱風令人最印象深刻的事蹟。2025年7月下旬至8月初，在颱風丹娜絲逐漸遠離台灣後，，局部地區日雨量突破300 毫米，屬於典型「颱風後西南氣流豪雨」型態，造成多處淹水、土石流及農損災情。7月28日至8月4日，共有2波西南氣流影響，第一波在7月28日至7月31日，第二波在8月1日至8月4日；其中6天出現時雨量破百的「致災性降雨」，紀錄最高的是「嘉義太保」的123毫米；和2009年恐怖的莫拉克颱風相比，這次西南氣流雨量也相當逼近，，而莫拉克當年在嘉義阿里山降下的3060毫米雨量，至今仍是台灣氣象史上冠軍。楊柳颱風在8月8日凌晨2時於關島附近生成，路徑一路往西，期間避開北方「垂直風切大」的區域，順利在8月11日升級為中颱，由於太平洋高壓導引氣流明顯，，8月14日上午馬上就抵達中國。楊柳颱風在台東太麻里鄉登陸時，在「美和、香蘭」觀測到14級強陣風，台東市富岡則有15級強陣風；；北部、大台北市區、南部、金馬、各地沿海高山，許多地方都觀測到9至10級的強陣風。中央災害應變中心統計，楊柳颱風總共導致143傷、1失蹤，受傷人數以台東縣42人最多，其次為高雄市39人，配合停電、淹水等，全台總計災情有1052件。樺加沙颱風9月18日晚間在關島西方海面󠀠形成，起初路徑就預估往西移動，由於途中經過的海水溫度高、垂直風切小，9月20日上午增強為中度颱風󠀠，此時距離台灣還有1300多公里，9月22日北部、花東、屏東開始出現明顯雨勢，越晚風雨越大，樺加沙颱風以「巔峰姿態」侵台，暴風圈9月22日上午11時接觸恆春半島陸地，9月23日下午，樺加沙颱風衍生最嚴重的災情，花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，因水位過高導致「溢流」，洪水、大量土石、泥沙順流而下，鳳凰颱風2025年11月中旬生成並接近台灣，成為罕見的11月颱風。中央氣象署指出，鳳凰颱風雖在接近台灣時強度略為減弱，但仍挾帶大量水氣，並於11月12日晚間在屏東恆春半島登陸，，登陸後快速消散，隨後穿越南台灣。氣象署表示，鳳凰颱風影響期間，東部、恆春半島及南部降雨最為顯著，局部地區出現短時間強降雨與累積雨量偏高情形，部分低窪地區發生淹水，山區一度發布土石流警戒，