一、Ray獲頒最佳實境實況主！事後遭鐵鼠控言論不當

▲▲Ray在12月8日參加美國實況主年度盛會 The Streamer Awards，在會場與VTuber鐵鼠Ironmouse互動，事後遭對方控訴言論讓人感到不適。（圖／社群平台X）

二、網紅圈槓上VT界！xQc一句話讓VTR貼出本人照片

▲知名網紅xQc也在實況上看完事件起因之後，犀利點評卻引發VT圈不滿反撲。（圖／YouTube@xQc）

▲xQc認為VTuber是因為真人太噁心而不敢露臉的言論曝光後，在社群上出現一票VT開始曬出自己生活照反擊。（圖／社群平台X）

三、黃小潔1:1初音主機只拿第5！社群不挺原因曝光

▲黃小潔打造的1:1大小初音未來電競主機，雖然外型相當亮眼，但卻只拿到比賽第五名，引發後續一連串爭議。（圖／黃小潔臉書）

四、Emiru在TwitchCon遇襲！圖奇離譜處理方式被轟爆

▲實況主Emiru在 TwitchCon 活動中，突然有一位陌生男子衝上台熊抱她，下秒試圖強吻脖子。（圖／X平台）

五、賓賓哥校園直播！盧秀燕不忍出手了

▲賓賓哥11月前往校園參加演講活動，卻擅自開啟直播引發爭議。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

六、Andy大戰張家！第一波官司贏了

▲Andy老師近期在與張家的官司中，取得第一步同時也相當重大的勝利。（圖／Andy老師臉書）

七、Toyz火鍋店開不到一年！鍋癮子宣布歇業

▲美食公道伯Toyz開的火鍋店鍋癮子，僅過不到一年就宣布歇業。（圖／翻攝自guo_yin_zi ）

八、DoDo Men罕見遭炎上！惹怒SJ粉絲刪文道歉

▲百萬YouTuber「The DoDo Men」罕見遭到炎上，竟然是因為韓團的關係。（圖／社群平台Threads）

九、阿神開戰羽毛！時隔5年心結打開了

▲台灣Minecraft《當個創世神》始祖級YTR阿神，在直播上與多年未連絡的好友羽毛對質，最終雙方和好了。（圖／翻攝阿神臉書）

十、小明劍魔爆紅得了MVP！跟老婆沒離婚卻被粉絲當笑柄

▲中國遊戲網紅「小明劍魔」在2025年初爆紅，他創造了「怎麼不找找自己問題」、「回答我！Look in my eyes！」等迷因流行語。（圖／翻攝小明劍魔頻道）

▲中國知名遊戲網紅「小明劍魔」今年5月曾與老婆伊倫在直播中爆發激烈爭執，兩人一度分居，男方卻在昨日曬出一系列婚紗照。（圖／小明劍魔bilibili）

2025年對於網路圈來說，可以說是相當熱鬧又充滿爭議的一年，在台灣有「眾量級」家寧與Andy老師之間針對10年間頻道收益的糾葛，在美國則有「台灣最強高中生」Ray拿下最佳實境實況主大獎，卻在事後遭全球最強Vtuber鐵鼠Ironmouse控訴言論不當，雙方戰火一觸即發。對此，《NOWNEWS今日新聞》盤點年度10大網紅事件簿，帶您一口氣理解最新的網路世界生態與模樣。台灣最強高中生Ray在12月8日參加美國實況主年度盛會 The Streamer Awards，最終獲頒「Best Reality Streamer」最佳實境實況主獎項，而在參加活動的途中，他與夥伴們巧遇了最強Vtuber鐵鼠Ironmouse的活動平板。雙方在短暫的互動之後，Ray本來有問題想要問，但隨即欲言又止，此時Ironmouse又突然開口：，隨後Ray才問了「妳現實中長怎樣？」（What do you look like?）當下Ironmouse自嘲「因為我是 VTuber 所以長得醜」，而Ray的實況夥伴Rakai則又追問了Ironmouse：「你是黑人還是白人」，Ironmouse則表示，自己是波多黎各人。沒想到這次互動結束之後，Ironmouse鐵鼠就在自己的實況中，控訴Ray以及Rakai的言論讓她感到不舒服，事件隨即引爆歐美網紅圈。事件發酵之後，Ray直接不滿地在實況中回應：「我他X做了什麼事情？你，那個女生讓我頭痛，為什麼事後要亂講話？」，甚至一度氣到只能用中文來講話。另一位當事人Rakai也表示：「大姊，如果妳感覺到不舒服，妳可以說不想回答，也可以把鏡頭關掉然後走人」。事件發酵之後，知名網紅xQc也跳入這局，在實況上看完事件起因之後，犀利點評：「」。xQc也認為，Rakai的回應相當有道理：「如果妳（Ironmouse）當下不舒服到發抖，就應該當場說出感受，或是直接把iPad關了」，言下之意是認為事後在實況上公審Ray等人的行為很炒作。相關言論一出之後，立刻讓大批歐美 VTuber 被激怒，紛紛貼出自己真實生活中的照片，但也有不少網友贊同xQc的說法，讓事件戰火持續延燒中。台灣LanParty盛會「2025WirForce 」在11月中旬舉辦，活動中有一個「全能電腦改造王」活動，吸引不少電腦專家、YTR組裝電腦參賽，其中擁有70萬訂閱的手作網紅黃小潔，就打造出00 公分高的初音電競主機參賽，活動期間成為全場焦點，被拍下的照片更是紅到國外去。不過，最終比賽解國中，這台1:1初音主機只拿下比賽第五名，讓黃小潔當場落淚，事後也發文坦言自己在廁所哭到腿軟，而發文曝光後，也讓大批粉絲質疑起賽事公平性。不過，最終主辦單位公布了賽是規章與評分標準，才發現黃小潔因為沒有使用本次賽事贊助商技嘉（GIGABYTE）的設備，最終讓社群風向大逆轉。最終黃小潔再度發出影片與道歉聲明。全球最知名女實況主Emiru10月17日在美國出席Twitch線下盛會TwitchCon，但在粉絲見面會過程中，卻遭另一位男性小咖實況主衝上台熊抱她，甚至試圖強吻她的脖子，直到Emiru的私人保全衝上台將人推開才結束這場荒唐鬧劇。事後Twitch方面的處理方式更是離譜，先是現場Twitch 官方竟然想要釋放該男子，是Emiru 經紀人堅持等警方到達，才讓男子遭逮捕。而在活動後台，Twitch 現場維安保全卻還在辯解說風涼話：「我根本沒看到發生什麼事情」，讓聽到此話的Emiru 更加無奈。而Twitch剛開始對男子祭出的處罰，僅是將他Twitch頻道Ban 30天，隨後遭到全球網友罵翻，才變成永久封鎖，最終Emiru也宣布未來將不會再參加Twitchcon，「作為 Twitchcon 的 10 年來的參與者，我也認為其他創作者應該認真考慮將來不參加」。「公益網紅」賓賓哥（江建樺）在11月19日往台中某國中參加演講活動，卻沒經過同意就開了直播，當下遭校長直接制止，事件也引發台中市長盧秀燕不滿，怒批賓賓哥「白目」。事後台中市政府也出手，移除賓賓哥Tiktok、Treads、Youtube等平台的7支在校園直播的影片，並依違反兒少法第49及第69條，將各裁處10萬元及3萬元罰鍰出手開罰賓賓哥。前「眾量級CROWD」情侶檔家寧與Andy老師，因為過去10年眾量級 Crowd收益去向不明，在3月正式撕破臉，事後Andy老師將張家告上法院，而家寧母親曾淑惠也反告Andy「違反個資法」及「妨害名譽」。最終Andy老師的「違反個資法」及「妨害名譽」官司也在近期落幕，Andy表示，歷經8個月的調查，終於收穫了不起訴書。而另一方面，張家人的正式遭到起訴，這次眾量級的官司糾紛，第一波由Andy取得勝利。自稱是美食公道伯的爭議網紅Toyz（劉偉健），去年5月16日入獄服刑，創立的火鍋品牌「鍋癮子」開幕不到一年，突然在10月中旬突然發布歇業公告，於10月27日起暫停營業。Toyz是「鍋癮子」創辦人，因為他已經入獄，因此開店事宜都交由女友篠崎泫管理，店面開在台中七期，鄰近國家歌劇院，主打港式湯底，包含花膠雞湯、麻辣雞煲、胡椒豬肚雞等特色湯底，2024年12月試營運、2025年1月正式開幕。沒想到開幕不到一年，「鍋癮子」火鍋店在IG公告中寫下：「感謝一路以來對鍋癮子的支持與喜愛。為了讓每一次的用餐體驗更加完善，我們將於10月27日起暫時歇業，進行內部流程調整與空間優化。」店家也喊話，「期待再次與您相聚，共享一鍋暖心的美味。」事後還在店面頂讓社團上，看到鍋癮子店面頂讓的文章，美食公道伯開的店也撐不過一年，也讓外界看見餐飲業界的高競爭與殘酷生態。百萬YouTuber「The DoDo Men」成員Eric在5月份時，曾在社群平台上分享一張完妝造型照說「大家覺得我們可以混進BTS嗎？（還是只能Super Junior）」，結果引發Super Junior粉絲不滿，認為Eric言下之意是SJ不如BTS。事後，Eric隨即刪文並於稍後發出正式道歉，表示：「關於先前在貼文中提到與 Super Junior 有關的不恰當表達，我深刻反省後，意識到自己不夠妥當，無意間傷害了許多喜愛 Super Junior 的朋友們。謝謝大家讓我意識到這個錯誤，我會謹記這次教訓」。Minecraft《當個創世神》遊戲在2025年因為真人電影上映，在全球又掀起熱度，而擁有327萬訂閱的YTR阿神，則在今年4月突然與多年沒聯絡的實況主羽毛鬧翻，雙方在社群上一度隔空交火。而雙方產生心結的起因，是阿神不滿羽毛與其他實況主「私下背著阿神用戲謔的語氣模仿拍片，也沒收到任何告知與知會，甚至至今也沒收到來自的任何道歉」，因此才決定用相同的方式，找人模仿羽毛拍片，進行反擊。不過，阿神與羽毛在4月18日透過直播同台，隨後將過去的心結一次通通化解，雙方也再度和好，近期也不斷有合作拍攝影片，還復刻了過去「末日倖存者」系列。中國知名遊戲網紅「小明劍魔」在今年1月，憑藉「我爸得了MVP！」、「怎麼不找找自己問題」等直播金句片段而爆紅，瞬間成為當紅直播主，人氣、收入跟著水漲船高。不過到了4月，小明在一場直播的過程中，跟老婆爆發激烈爭執，雙方一度鬧到分居，小明還在直播上賣慘，在搬家過程中開著直播，表示自己資產只剩下「2台電腦、1輛車」，還要照顧5隻貓。直到12月，小明劍魔又突然曬出與老婆伊倫的甜蜜婚紗照，更證實雙方沒有離婚，還在近期補辦了婚宴，瞬間讓一票力挺小明的網友由粉轉黑，瞬間成為酸他最用力的一群人。