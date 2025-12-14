我是廣告 請繼續往下閱讀

▲D.O.都敬秀（如圖）爆料金宇彬談戀愛時會買花、巧克力送申敏兒。（圖／IG@companysoosoo）

韓國演員金宇彬和申敏兒愛情長跑十年，日前宣布將於12月20日結婚，消息曝光後許多粉絲、演藝圈好友紛紛獻上祝福，金宇彬的好友都敬秀（D.O.）因為EXO團體行程無法參加，不過他在採訪時透露了金宇彬和申敏兒私下相處模式「充滿粉紅泡泡」，甚至光棍節（Pepero Day，빼빼로데이，每年11月11日）還會買花、巧克力送給申敏兒，直呼實在太甜。都敬秀日前受訪時提到了日前宣布結婚的好友金宇彬、申敏兒，「和宇彬哥認識很久了，看到他要結婚很開心，雖然沒有近距離看過兩人談戀愛，不過從旁邊都能感受到他們之間的甜蜜。明明戀愛超久了，卻依然可以看見粉紅泡泡。」接著都敬秀還爆料金宇彬談戀愛的一面，「今年的Pepero Day，他特別準備了花，還去超商買了很漂亮的巧克力棒（Pepero），因為我不是那種特別過生日、節日的人，所以在我心裡留下了很深的印象，他們感覺一輩子都會是粉紅色的。」不過問到都敬秀有沒有結婚想法時，他則回應活到現在沒有過。金宇彬與申敏兒在2015年認愛，兩人因合作拍攝廣告而相識，相處之下逐漸產生好感，同年便大方承認戀情，但他們卻鮮少公開放閃，感情一直走低調、穩定路線。金宇彬在2017年罹患鼻咽癌暫停活動期間，申敏兒也推掉大量工作陪伴，因此被封為「最暖女友」，兩人也因這段艱難時期的互相扶持而感情更加堅定，因此他們宣布結婚時，外界一點都不意外，紛紛為小倆口送上祝福。金宇彬、申敏兒結婚喜帖也曝光，與申敏兒合作長達15年的造型師在社群曝光小倆口喜帖，「」，喜帖採用手繪風格，插畫由申敏兒親自繪圖，文字則是金宇彬手寫，超可愛小細節讓人感受到新人滿滿的甜蜜、誠意。