民進黨立委沈伯洋7日帶女兒前往中正紀念堂附近散步，卻遭45歲林姓男子攔下辱罵，一邊用手機的手電筒功能開強光照他們，一邊質問「為什麼做網軍？」「不知道自己做什麼壞事嗎？」事後沈伯洋在臉書發文，引發社會各界關切；警方調閱監視器畫面追查，12日約談林男到案說明，全案訊後妨害名譽、妨害自由等罪嫌函送法辦。近日沈伯洋在臉書發文表示，他帶女兒去國家音樂廳觀賞表演，結束後牽著女兒散步時，1名男子突然走過來，用手機強光照射他及女兒，並詢問：「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」沈伯洋指出，他很常遇到這種事，但牽小孩牽還遇到是第一次。中正第一分局獲悉後，主動調閱監視器畫面追查，由於該名男子是徒步離開現場，導致警方調查難度提高許多，專案小組擴大調閱男子逃逸動線，進而得知他有使用悠遊卡，順利掌握林男身分，12日率隊前往中正區住家逮人。林男應訊時辯稱，當天他在現場巧遇沈伯洋後，因不滿最近時事氛圍，才會上前找對方理論；由於沈伯洋已於8日提出告訴，加上林男有拿手機對著他的女兒錄影，警方遂依妨害名譽、妨害自由及兒少法等罪嫌函送法辦。警方呼籲，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽之案件，均秉持依法查辦處理之態度，也在此呼籲民眾應理性表達意見，避免觸法。