立法院日前三讀通過「停砍年金」相關修正法案，引發社會關注。國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，也在臉書發文表態力挺修法，強調停砍年金是「還給公教人員公道」，並指出年金制度攸關整體國家文官體系穩定，網友們不滿單，反倒是應曉薇親自現身，留言力挺女兒立場。應佳妤指出，近年公務員報考人數逐年下降，優秀人才不願投入缺乏保障的公務體系，長期下來恐造成國家系統失衡。她強調，年金改革不只是單一族群議題，而是與每位國民息息相關，若沒有穩健的文官體系作為支撐，國家競爭力勢必下滑，「講得再多，恐怕也只會淪為空談。」貼文一出不少網友直言「媽媽叫妳po的是不是」、「勞工老農漁民你們有替他們發聲嗎」、「妳真的懂嗎？看妳文章也只知道表面」。應佳妤遭網友質疑，應曉薇本人現身留言替女兒背書，留言寫道：「寶貝女兒妳說的沒錯，但如妳跟我所說『放眼看世界』，媽咪尊重妳，妳說要照顧各行業，妳說到要做到。」該則留言隨即被網友截圖，直酸「她媽很明顯在幫她鋪人設，文案有夠假掰」。應曉薇有意將議員位置交棒給女兒，兩人台上台下互動備受關注，但選民們買不買單，恐怕仍是未知數。