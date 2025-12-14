我是廣告 請繼續往下閱讀

按錯電梯樓層有救了！不少百貨公司、高樓大廈都有裝設電梯，供顧客來訪時進行移動，但有時會發生不小心手誤按錯電梯樓層的狀況。，大讚驚呼「這是真的！」近日社群平台Threads上有網友發起「沒人知道的冷知識大賽」，留言中就釣出百貨公司「新光三越」小編出面分享，表示，且強調「這次不是胡說八道」。消息一出，瞬間引來超過7萬網友按讚，不少人坦言完全不知道，大讚留言「我現在才知道，我以為是按二下」、「我都是點2下取消的，原來還有這種操作方式」、「以為你很認真的胡說八道，沒想到是真的」、「逛了3萬6千次都完全不知道」，留言中就有網友拍攝實測影片，從畫面中可見，該名網友按下一樓的電梯按鈕，按鍵隨即亮起燈來，，讓網友驚呼「這是真的！」不過也有多位網友分享，直接畫X的方式，其實和「點兩下取消」概念相同。至於為何進行該操作能夠成功？就有一名電梯公司設計師出面解釋，據了解，目前是市面上多數電梯機種都有安裝取消功能，但機型較老舊的電梯則無安裝，像是三菱1990年中期的機種才開始有、LG則是2000年以後機種、HYUNDAI現代電梯也是在2000年以後機型才裝設。倘若民眾下次搭乘電梯不小心按錯鍵，不妨試試該方式，就能避免還得浪費時間抵達錯誤的樓層。