▲古裝第一美人何晴昨日在北京離世，過往情史被翻出，被直指是小三。（圖／翻攝自微博）

拍戲相戀引發質疑 雙方皆非單身成最大爭點

▲何晴（右）與許亞軍（左）離婚後仍保持良好關係，一同撫養兒子許何，曾公開直言：「離婚不等於失去。」（圖／翻攝自微博）

理念衝突浮現 愛情未能敵過現實

古典第一美女、資深女演員何晴昨（13）日離世，外界除悼念其藝術成就外，她與演員許亞軍的一段感情往事，也再次被推上輿論焦點，有網友直言：「她的人生比瓊瑤戲還瓊瑤！」原因是當年她與演員劉威交往5年，卻在拍戲期間與已婚許亞軍相戀，最後堅持要與許亞軍結婚，這段始於爭議伴隨指責的戀情，隨著相關關鍵字再度登上熱搜，當年那段被貼上「介入感情」標籤的往事，也再度引發正反兩極討論。回顧時間線，何晴與許亞軍於1995年拍攝電視劇《風荷怨》期間相識相戀，當時許亞軍已有婚姻關係，而何晴也被普遍認知正與演員劉威交往，且這段戀情維持長達約5年，正因雙方皆處於感情狀態，2人的靠近在當年迅速引發爭議，不少輿論直接以「第3者」角度解讀何晴的角色，使這段感情自開始便難以擺脫道德檢視。儘管外界反對聲浪不斷，許亞軍仍選擇結束原有婚姻，並與何晴攜手。相關過程中，也曾傳出前段婚姻因此受到衝擊的說法，成為多年來爭議不斷的話題。兩人最終於1999年前後結婚，2001年迎來兒子許何。孩子名字結合雙方姓氏，被視為當時愛情的象徵，但這段婚姻始終背負著「不被祝福」的原罪，形象與輿論壓力從未真正消散。婚後生活並未如童話延續，隨著孩子出生，雙方對人生方向的期待逐漸分歧，許亞軍希望何晴淡出演藝圈、專注家庭，而正值事業黃金期的何晴，則無意放棄多年累積的演出成果，理念差距持續擴大，最終2人於2003年選擇和平離婚。即便如此，這段感情仍被不少人形容為「高開低走」，也讓何晴的人生被反覆拿來與戲劇情節相比。值得一提的是，離婚後的何晴與許亞軍，確實展現出少見的成熟態度，雙方共同關心孩子成長，維持友好互動，也多次被視為離異家庭的正面案例。然而，即便後段人生處理得體，早年感情起點的爭議，仍在她離世後被重新翻出。支持者認為應將評價回歸藝術成就，批評者則認為感情選擇本就無法切割。也讓這位「四大名著唯一女星」的一生，在讚嘆與爭議之間畫下句點。