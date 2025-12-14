我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白強渡《財劃法》掏空中央財政，行政院研擬不副署或不執行，對此民眾黨主席黃國昌砲轟總統賴清德與閣揆卓榮泰是中華民國憲政史上最大罪人，登基搞帝制，外界認為藍白不敢提倒閣反制，黃國昌今（14）日回應，卓榮泰都不守憲、不守法了，倒閣確定卓榮泰會下台嗎？「他說這個倒閣是違憲沒必要遵守，賴著不下台」。黃國昌表示，現在已經不是不副署或不執行，問題的根本是不守法，賴清德與卓榮泰的問題是選擇性的執法，喜歡的東西就執行，不喜歡的東西就不執行，連守法都選擇性的守法，法治國的原則已徹底崩壞。至於倒閣，黃國昌回應，卓榮泰都不守憲、不守法了，倒閣了確定卓榮泰會下台嗎？「他說這個倒閣是違憲沒必要遵守，賴著不下台」。黃國昌喊話賴、卓別當歷史罪人，兩人正在摧毀台灣的民主憲政，立法院通過修法，從來沒有說這個錢是要給哪一個特定的人、或是哪一個特定的縣市，大家就是按照公式來分配，民進黨2026年如果選得好，所有的縣市民進黨全部都當選，那這些財源全部都是民進黨接下來的縣市長照顧地方百姓。黃國昌表示，民進黨為為了要把錢裝在自己的口袋裡，寧願毀憲也要把錢隨著自己的意志來支配，這不是法治是人治，希望賴、卓能夠想清楚，這對地方自治絕非地方自治之福，難不成因為現在是侯友宜當市長所以不給錢，等到民進黨當選市長以後才決定要給錢？是這樣嗎？國家可以這樣運作嗎？至於若後續《財劃法》不副署或不執行有何反制作為？黃國昌說，當總統跨越了民主憲政的紅線的時候，所造成的衝擊影響非常嚴重，自己不願預先去說接下來會採取什麼反制作為，但希望賴清德、卓榮泰冷靜下來好好想一想，為了台灣與百姓，不要這樣子專權獨斷下去。