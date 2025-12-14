我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遊客逛動物園時，目睹一隻象龜翻肚，另一隻象龜則緩緩靠近，原以為是烏龜兄弟情深，沒想到竟是打架現場。（圖／Threads@ting.93.6.23授權提供）

▲象龜被飼養員勸架強制分開後，氣得追向飼養員。（圖／Threads@ting.93.6.23授權提供）

▲象龜最後看起來似乎想繼續打架，再度被飼養員強行拉走，讓遊客全笑翻。（圖／Threads@ting.93.6.23授權提供）

烏龜一般給人溫馴安靜的印象，不過近日有民眾前往動物園參觀時，目擊一隻象龜翻肚，另一隻則看似在幫忙同伴翻身回來。怎料，一旁的飼養員突然出面勸架讓兩隻象龜分開，才驚覺原來是「烏龜打架」現場，其中一隻烏龜被勸架後，甚至氣到追著飼養員，讓遊客全看傻眼，笑翻直言「第一次在烏龜臉上看到：不要攔我」。有遊客近日在Threads分享，表示前往動物園參觀時，意外發現一隻象龜翻倒在地，另一隻象龜則緩緩靠近，一開始圍觀民眾原以為象龜靠近是想幫忙翻身，本來還在象龜間的情誼感到窩心，直到飼養員出現將兩隻象龜分開，這才得知是「烏龜打架」，而導致象龜翻肚的始作俑者，正是緩緩靠近的那隻凶狠象龜。有趣的是，飼養員出來勸架，趕緊把翻肚的象龜翻正，但身為始作俑者的象龜似乎不滿「傑作被毀」，還生氣得轉頭爬回來狂追飼養員，怒氣值達到滿點，讓遊客見狀忍不住笑翻直呼「到底多氣！」影片曝光後，吸引超過490萬人觀看，高達14萬人按讚，許多網友看不禁驚訝表示，「找飼養員算帳畫面好好笑」、「上禮拜也有看到，以為是在幫牠翻身」、「一直以為是在幫忙他耶！我們還一群人喊加油，還我眼淚」、「沒點重訓基礎都做不了陸龜的飼育員」、「第一次在一隻烏龜臉上看到：不要攔我」。甚至有曾養過烏龜的飼主現身說法，透露「烏龜也是有自己的脾氣。以前我養的烏龜從小就脾氣很差，吃菜葉的時候角度不合牠意吃不到，就會氣到衝撞菜葉」、「我家的蘇卡達也是收養來的，然後睡覺叫牠起床吃水果還會發脾氣」、「我的烏龜也是有脾氣，牠記仇，人對牠不好，就會咬回對方」。