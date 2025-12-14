我是廣告 請繼續往下閱讀

位於日本千葉縣的成田機場在14日傳出火警，一輛準備執行客機牽引作業的車輛起火，所幸客機上沒有乘客，也沒有人員受傷。火勢也未波及機體，機場營運也未受影響。綜合千葉日報、日本電視台等日媒報導，成田機場一輛航機拖車（飛機牽引車）在14日上午約10點半左右，正準備協助捷星航空（Jetstar）班機後拖作業時，突然起火燃燒。這架捷星航空的航班正準備飛往澳洲凱恩斯。據捷星航空等單位表示，這輛起火的航機拖車在準備連接客機，以將其牽引至停機位準備出發時，引擎室疑似冒煙起火。成田國際機場公司消防局隨即噴水灌救，在接獲通報後約40分鐘確認火勢已撲滅。成田市消防總部共出動了7輛消防車和救護車到場確認情況。所幸當下乘客尚未登機，因此機上沒有乘客。機上13名機組人員及航機拖車工作人員均未受傷。據航空公司及其他消息來源稱，火勢並未蔓延至客機，客機未受影響，航班延誤起飛。航空公司將調查牽引車起火的確切原因。