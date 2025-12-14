我是廣告 請繼續往下閱讀

網購詐騙手法層出不窮，近日有詐團在網路平台冒用彰化鹿港一家知名體育用品店名號發文，誆稱「全場棒球手套1折處理」，有民眾信以為真，慘被詐騙5萬元。民眾報警後發文示警，沒想到詐騙帳號竟高調現身留言嘲諷，「這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用？」引起網友譁然。而慘遭冒名的體育用品店家則崩潰表示，這幾天電話被打爆，光接電話就接到手軟。對此，鹿港分局強調，已請店家報案，後續將依法偵辦。近日有受害網友在社群平台《Threads》發文表示，在網路上看到彰化鹿港一家知名體育用品店，稱經營不善快倒閉，棒球手套只賣1折，結果匯款卻被騙。「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙五萬元，現在正在警察局報案做筆錄」，沒想到文章曝光後，狂嗆被害人報警沒用，錢早就花完了，還炫耀「1篇貼文賺了幾十萬」。而慘遭冒名詐騙的業者表示「很困擾」，這已經是第二次被冒名詐騙，之前曾有詐騙集團冒用店家圖片，誆稱結束營運，要送出店內運動用品，但並未提供店名與地址。這一次詐騙者很過分，竟公布店名、地址、電話，還說店家「倒閉1折出清」，結果這兩天每天都有上百通電話打來詢問，他們光接電話就接到手軟，只能提醒民眾多加提防，千萬別上當。對於轄區店家遭詐騙集團冒用名號行騙，鹿港分局表示已請業者來報案，後續將依法偵辦，盡速揪出冒名詐騙者。