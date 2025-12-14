2025年即將進入尾聲，在2025年有不少話題泡麵誕生與爆紅，像是在2025上半年狂賣百萬杯的「林聰明沙鍋魚頭風味泡麵」，還有堪稱是傳奇回歸的滿漢大餐Gold系列，以及泡麵界新霸主「虎留香」憑藉酸菜魚、螺螄粉席捲全台。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理2025年10大話題泡麵，帶領讀者一起回顧今年最火熱的泡麵有哪些。
林聰明「半年狂賣百萬杯」！被打5折出售、官方怒發聲明
傳承三代的嘉義老字號名店「林聰明砂鍋魚頭」在去年底與味丹公司合作，推出以靈魂底蘊沙茶為賣點的「林聰明沙鍋魚頭風味泡麵」，帶辣口味加上沙茶香氣，不到2個星期，限量10萬杯秒售完已銷售，今年上半年更是累積「狂賣超過百萬杯」。「林聰明沙鍋魚頭風味泡麵」在市場上引起大量話題。
不過今年10月有民眾在超商目擊林聰明泡麵變「即期商品下殺5折」，口感評價也兩極，當時就引來官方聲明：「近期有單一通路商以破盤價販售本品牌商品，此舉並非本公司立場，也未經授權。該通路針對我方單一產品進行不當低價販售，我們已正式向其提出抗議、要求立即改善，並暫停該產品的出貨。」再度讓林聰明泡麵引發外界關注。
滿漢大餐Gold系列泡麵回歸！名廚詹姆士認證：會大賣
滿漢大餐「Gold系列」在2022年推出，後來卻在市場上銷聲匿跡一段時間，但在2025年4月被民眾直擊重新回歸，讓一票台灣老饕十分吃驚。據了解，滿漢大餐「Gold系列」主要分為黃金酸辣的「金牛肉麵」與熗麻川辣的「熗牛肉麵」兩款，被認證湯頭濃郁、牛肉軟嫩，堪稱是台灣牛肉泡麵界的傳奇。
滿漢大餐「Gold系列」好吃程度就連台灣名廚詹姆士也曾拍片大讚，評價表示「金牛肉麵」麵條如同現煮，湯頭香辣順口、酸辣豐富，讓詹姆士斷言「會大賣」，「熗牛肉麵」則是川味滿滿、湯頭較溫和，兩款辣度口感有所區別。不過「Gold系列」泡麵價格定價高，一碗要價89元，儘管湯頭美味，仍讓許多人卻步不敢下手。
青花驕牛肉泡麵炫風爆紅！3個月賣爆35萬碗：狂撈2千多萬
說到2025年最有話題度的牛肉泡麵，也不得不提到「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，王品集團旗下人氣火鍋品牌青花驕，在今年宣布將開賣泡麵，保證神還原麻辣鍋，豆腐、肉塊都吃得到，還附上獨家青花椒麻香淬油包，讓整體湯頭香麻更升級。
2025年初「青花驕麻辣鍋牛肉麵」在Threads等社群平台爆紅，許多老饕搶購開箱，還有不少人哭著回報買不到，甚至還有人跑了4間店才得手；據官方統計，「青花驕麻辣鍋牛肉麵」憑藉Q彈麵體與厚實牛肉塊，在短短3個月就賣破35萬碗，並為王品集團帶來2千多萬收益，堪稱是今年必吃的神級泡麵。
台酒花雕雞泡麵重回霸主！新包裝「酒香炸醬風味乾麵」試賣2萬份掃光
台酒人氣商品花雕雞泡麵在2015年爆紅，當時架上的花雕雞泡麵幾乎被搶購一空，造就台酒泡麵霸主的地位，在2025年9月台酒公司生技部門推出花雕雞系列全新泡麵「酒香炸醬風味乾麵」，不同於過去湯麵款式，主打乾麵口感，且採用業界首創的清酒粕入麵技術，每一口麵都能吃到濃濃酒香，麵體也更加Q彈。
值得一提的是，花雕雞乾麵款醬包提供特製炸醬、陳年花雕酒等，其中特製炸醬選用李錦記蠔油製造，香氣濃郁且口味較辛辣。該款泡麵款初期進行試賣販售，沒想到首批2萬份全數售罄，讓許多人哭喊買不到，但目前貨源較充足，網路都可以進行訂購，且包裝樣式豐富，折扣部分則是買越多便宜越多，建議想入手的民眾可以與親朋好友集資團購。
始祖級泡麵「強強滾」回歸！金曲台語歌王感動：史上最強
由味王所開發的速食麵品牌「強強滾」泡麵，最初在1991年底爆紅，當年甚至邀請知名男星「謝祖武」拍攝廣告，且廣告主題曲《強強滾》還是金曲台語歌王流氓阿德所演唱，朗朗上口的廣告台詞，以及具備識別性的音樂成為全台最火紅的廣告之一。
強強滾系列泡麵在市場上消聲匿跡許久，但在去年11月初正式宣布回歸，推出新包裝與口味，包含新口味主要有「辣辣海鮮湯麵、辣辣麻辣燙湯麵、辣辣藥膳湯麵」3款，在今年受到媒體報導與老饕推薦後再度紅回市場，就連流氓阿德也感動大讚「史上最強泡麵強強滾強勢回歸啦！」
虎留香酸菜魚爆紅搶翻！通路被搶爆：堪稱2025新霸主
說到2025崛起速度最快的泡麵品牌，就非台灣泡麵品牌「虎留香」莫屬，虎留香在2025年以螺螄粉、酸菜魚粉席捲各大社群平台，其中酸菜魚粉款式甚至在萊爾富超商搶到缺貨、熱銷近10萬碗，讓萊爾富官方緊急補貨，口感上也被熱讚「不輸刁民酸菜魚」。
虎留香泡麵主打復刻正宗螺螄粉口味、透過靈魂醬包帶出香氣，以數十種食材與香料結合而成的精華，對於台灣人來說相當爽快又恰恰好。除了螺螄粉口味以外，官方還有推出「胡椒豬肚雞粉」、「醋香麻醬拌粉」、「川味酸辣粉」等口味，藉由濃厚湯頭、香麻口感，在泡麵市場上殺出一條血路。
素飄香麻辣燙大改包裝！首推「豆漿粉組合」結合創意吃法
由維力出品的「素飄香麻辣燙」一直以來都是泡麵界的佼佼者，而素飄香過去被民眾開發出許多創意吃法，不少人推薦加入牛奶、無糖豆漿等飲品，搖身一變成「麻奶泡麵」，相關創意影片，在網路上都有突破數十萬點閱。
而維力在2025年聽見大眾的心聲，直接改版推出全新包裝，「附加豆漿粉版本」的麻辣燙泡麵正式上架各大通路，直接實現民眾買泡麵就搭隱藏吃法的願望，廣受許多老饕好評，認為「以後竟然連無糖豆漿的錢都可以省下來了，太神奇」、「維力真的是鬼腦袋，這肯定要買爆的！」
2025年最怪泡麵是它！小當家聯名泡麵狂出新境界
2025年話題度高的泡麵眾多，但最奇特的泡麵一定會聯想到，全家與經典料理動畫《廚神小當家》聯名的「銀河墨魚乾拌麵」和、「紅燒牛肉蒟蒻麵」，主打將動畫劇情中經典菜色當作主題，銀河墨魚乾拌麵首推將墨魚汁融入麵體中，呈現原作中的天然發亮色澤；而紅燒牛肉蒟蒻麵則主打低熱量蒟蒻麵體，且湯頭保有紅燒醇厚香氣。
其中「銀河墨魚乾拌麵」因麵體呈現深黑色，如同黑暗料理般驚悚，在社群平台上引起高度討論度，不過評價兩極，多數人認為味道不夠又普通且價格貴，CP值被嫌太低，屬於嚐鮮過即可。但另一款「紅燒牛肉蒟蒻麵」則因麵體以蒟蒻呈現特別，加上湯頭順口又好喝，備受老饕好評。
台灣綠色泡麵「青蔥自由肉燥湯麵」爆紅！連部落客都推薦的神品
近年來日本明星泡麵「三重蔥香雞鹽拉麵」爆紅，味丹看準商機，2025年旗下台灣經典泡麵品牌「味味麵」，推出限定商品「青蔥自由肉燥湯麵」，其以味味麵最經典的肉燥滷汁為基底，提供份量多到爆的青蔥配料，蔥香獨有的清新香氣，中和肉燥湯底的濃厚感，每一口都有滿滿蔥味，讓人感受到「誠意十足的滿足感」，
「青蔥自由肉燥湯麵」對於愛蔥人士來說愛不釋手，厲害程度就連專門開箱美食旅遊的部落客「Tigerdog老虎狗」也讚賞，認為蔥量多到誇張、香氣濃烈，不過泡的時間不宜太長，大約2分鐘就能開吃，麵體軟Q又不爛。
詹姆士聯名肉骨茶泡麵來了！胡椒香+蒜味擄獲老饕的心
曾在電視節目《型男大主廚》、《美食鳳味》中以「料理達人」身分出場的台灣知名主廚詹姆士，2025年與味丹聯名推出「香蒜胡椒肉骨茶麵」，從湯頭到肉塊都十分講究，主打以新加坡肉骨茶融合香蒜與胡椒風味，希望讓顧客每一口都能嘗到暖心又過癮的好味道。
但「香蒜胡椒肉骨茶麵」上架後憑藉詹姆士的名號爆紅，不少人因詹姆士而被吸引搶購，但評價卻十分兩極，不少人認為CP值不高、麵體口感不佳，但也有人反而讚賞胡椒香氣很棒，加上蒜頭用料不手軟，在肉骨茶麵泡麵類中出色。
資料來源：林聰明砂鍋魚頭、維力食品、統一企業、味丹企業、王品集團、台灣菸酒股份有限公司、味王官網、虎留香官網
