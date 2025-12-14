菜瓜布種類多，有內行民眾表示，在家樂福看到3M推出的灰色菜瓜布，立刻搶購6包，她也不藏私透露，菜瓜布每種顏色的功用都不同，像是專門擦拭玻璃杯、塑膠用的桃紅色菜瓜布、陶瓷碗碟使用的黃色、藍色、灰色的菜瓜布。3M也分享各種菜瓜布用途，幫助你選擇適合的菜瓜布。
菜瓜布種類多 她見這款秒掃6包
原PO在Threads上發文分享「菜瓜布冷知識」，她表示，菜瓜布顏色不同、功用也不同，像是3M的菜瓜布就分成：桃紅色是木漿棉，極度細緻，適合用來刷洗怕髒的玻璃杯、塑膠，黃、藍、灰則是尼龍，清除力稍好，但也夠細緻，可以用來洗陶瓷碗碟。
接著原PO表示，很多人家裡都會用綠皮黃底的菜瓜布來刷所有餐具，但其實綠色的皮含有「金剛砂」，會把陶瓷碗盤刷到花掉！她自己原本慣用黃色款菜瓜布，後來發現灰色款上市，直接變心用灰色款，起泡力大勝黃色款，一點點洗碗精就有很多泡泡，而且洗完不容易卡渣，「家裡整個碗櫃洗完都會發光」，她看到家樂福有賣，直接搬了6包，「一路刷到過年」。
頑固污垢也能簡單清除 內行人狂推
原PO也透露，灰色款刷起來很細緻，用來刷玻璃杯也不會有刮痕，飯粒乾掉的頑垢泡一下水也能輕鬆刷掉，灰色的菜瓜布也有分海綿跟比較粗糙的菜瓜布，他都會先用菜瓜布面刷鍋子，再用海綿那面沖水洗乾淨。
許多人看到紛紛表示，「看完要去幫媽媽買一個了」、「灰色正中我的喜好！菜瓜布達人要出動了，手刀衝家樂福」、「原來菜瓜布還有那麼多學問」，也有使用過這款菜瓜布的人表示，「推推這款，覺得有比較好刷除焦垢，婆婆也說好用」、「上次去家樂福看到有整排灰色的時候我也直接拿四包走，真的好用」。
原廠解答不同菜瓜布用途 選對不傷餐具
根據3M官網指出，灰色款菜瓜布是「日系3層海綿菜瓜布極緻去漬」，採用特殊尼龍不織布技術，可以有效去漬，不刮傷鍋具，有3層海綿設計，起泡力很好，適用不沾鍋、一般鍋具、玻璃材質。另外還有更淺的灰色款菜瓜布，是「細緻柔刷」款，主要採細緻柔刷設計，沒有去污粒子，不會刮傷細緻餐具。
黃色海綿款（小黃海綿）則是不含金剛砂菜瓜布，可以有效清洗陶瓷、玻璃、美耐皿等材質的餐具；至於綠色皮、黃底海綿的菜瓜布，因為綠色部分含有金剛砂，所以可以有效清潔焦黑難洗的污垢，特別是鐵製或不鏽鋼材質難洗油漬污垢，不過就不適合用來清洗細緻餐具。
資料來源：Threads、3M
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Threads上發文分享「菜瓜布冷知識」，她表示，菜瓜布顏色不同、功用也不同，像是3M的菜瓜布就分成：桃紅色是木漿棉，極度細緻，適合用來刷洗怕髒的玻璃杯、塑膠，黃、藍、灰則是尼龍，清除力稍好，但也夠細緻，可以用來洗陶瓷碗碟。
接著原PO表示，很多人家裡都會用綠皮黃底的菜瓜布來刷所有餐具，但其實綠色的皮含有「金剛砂」，會把陶瓷碗盤刷到花掉！她自己原本慣用黃色款菜瓜布，後來發現灰色款上市，直接變心用灰色款，起泡力大勝黃色款，一點點洗碗精就有很多泡泡，而且洗完不容易卡渣，「家裡整個碗櫃洗完都會發光」，她看到家樂福有賣，直接搬了6包，「一路刷到過年」。
頑固污垢也能簡單清除 內行人狂推
原PO也透露，灰色款刷起來很細緻，用來刷玻璃杯也不會有刮痕，飯粒乾掉的頑垢泡一下水也能輕鬆刷掉，灰色的菜瓜布也有分海綿跟比較粗糙的菜瓜布，他都會先用菜瓜布面刷鍋子，再用海綿那面沖水洗乾淨。
許多人看到紛紛表示，「看完要去幫媽媽買一個了」、「灰色正中我的喜好！菜瓜布達人要出動了，手刀衝家樂福」、「原來菜瓜布還有那麼多學問」，也有使用過這款菜瓜布的人表示，「推推這款，覺得有比較好刷除焦垢，婆婆也說好用」、「上次去家樂福看到有整排灰色的時候我也直接拿四包走，真的好用」。
根據3M官網指出，灰色款菜瓜布是「日系3層海綿菜瓜布極緻去漬」，採用特殊尼龍不織布技術，可以有效去漬，不刮傷鍋具，有3層海綿設計，起泡力很好，適用不沾鍋、一般鍋具、玻璃材質。另外還有更淺的灰色款菜瓜布，是「細緻柔刷」款，主要採細緻柔刷設計，沒有去污粒子，不會刮傷細緻餐具。
黃色海綿款（小黃海綿）則是不含金剛砂菜瓜布，可以有效清洗陶瓷、玻璃、美耐皿等材質的餐具；至於綠色皮、黃底海綿的菜瓜布，因為綠色部分含有金剛砂，所以可以有效清潔焦黑難洗的污垢，特別是鐵製或不鏽鋼材質難洗油漬污垢，不過就不適合用來清洗細緻餐具。