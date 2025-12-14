LCP賽區又拋出震撼彈！台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）今（14）日下午公布最新人事異動公告，宣布陣中上路Driver 「車長」沈宗樺離隊，而今年重新闖入8強的CFO六人組，只剩下上路Rest、AD下路Doggo尚在隊伍中，消息曝光後也讓大批粉絲錯愕又崩潰。
CFO重闖8強陣容瞬間瓦解！6人組合只剩2人
LOL台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在2025年S15世界賽闖進8強，成為台港澳隊伍睽違10年的新希望，不過休賽季一開始，陣中的年輕中路HongQ、打野Junjia，這個充滿希望的中野組合，又被LPL的JDG挖走，隨後輔助Kaiwing也未獲CFO續約，隨後加盟巴西VKS，成為外援。
到了今（14）日，CFO再度宣布，上路Driver 「車長」沈宗樺離隊，Driver 過去就被譽為台灣賽恩神，也自稱「台服藤原填海」，被觀眾封為「車長」，也曾在今年世界賽上發揮不錯，拿到賽恩就能扛起整隊，讓全球關注起CFO，而在比賽勝利之後，車長也常常跳起勝利之舞，讓喜愛他的歐美觀眾相當多。
Driver車長今（14）日下午也在Threads上發文表示：「感謝CFO這一年半以來對我的照顧與指導。這段時間是我職業生涯中最充實、也最快樂的一段經歷。在這裡，我學習到的收穫非常多，也完成了許多過去未曾做到的事情。這些經驗都將成為我未來重要的養分。期待未來有機會再度相遇，到時我們都能成為更好的自己」，同時也表示，若有其他隊伍對自己感興趣也可連繫。
因此，Driver未能留隊的消息曝光後，也讓大批粉絲驚呼，「才剛重返8強，整隊都散了」、「明年CFO要怎辦，只剩下Doggo了嗎」、「八強的代價這麼高嗎」、「周邊買沒多久而已都退光了？」「我快受不了這波操作了」。
目前CFO除了主教練Chawy與教練團續留，新選手的名單都還沒有任何新消息，再加上前太平洋王者PSG因為隊伍欠薪事件而遭Riot剔除於賽事，因此也讓不少粉絲擔憂明年的LCP賽區的台港澳隊伍，是否已經無法再世界層級賽事上維持競爭力，出國名額甚至可能被越南隊伍囊括。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LOL台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在2025年S15世界賽闖進8強，成為台港澳隊伍睽違10年的新希望，不過休賽季一開始，陣中的年輕中路HongQ、打野Junjia，這個充滿希望的中野組合，又被LPL的JDG挖走，隨後輔助Kaiwing也未獲CFO續約，隨後加盟巴西VKS，成為外援。
到了今（14）日，CFO再度宣布，上路Driver 「車長」沈宗樺離隊，Driver 過去就被譽為台灣賽恩神，也自稱「台服藤原填海」，被觀眾封為「車長」，也曾在今年世界賽上發揮不錯，拿到賽恩就能扛起整隊，讓全球關注起CFO，而在比賽勝利之後，車長也常常跳起勝利之舞，讓喜愛他的歐美觀眾相當多。
Driver車長今（14）日下午也在Threads上發文表示：「感謝CFO這一年半以來對我的照顧與指導。這段時間是我職業生涯中最充實、也最快樂的一段經歷。在這裡，我學習到的收穫非常多，也完成了許多過去未曾做到的事情。這些經驗都將成為我未來重要的養分。期待未來有機會再度相遇，到時我們都能成為更好的自己」，同時也表示，若有其他隊伍對自己感興趣也可連繫。
因此，Driver未能留隊的消息曝光後，也讓大批粉絲驚呼，「才剛重返8強，整隊都散了」、「明年CFO要怎辦，只剩下Doggo了嗎」、「八強的代價這麼高嗎」、「周邊買沒多久而已都退光了？」「我快受不了這波操作了」。
目前CFO除了主教練Chawy與教練團續留，新選手的名單都還沒有任何新消息，再加上前太平洋王者PSG因為隊伍欠薪事件而遭Riot剔除於賽事，因此也讓不少粉絲擔憂明年的LCP賽區的台港澳隊伍，是否已經無法再世界層級賽事上維持競爭力，出國名額甚至可能被越南隊伍囊括。