大陸資深女星何晴在瓊瑤劇《青青河邊草》中飾演華又琳走紅，13日被證實於北京逝世，享年61歲。何晴2024年曾腦瘤復發，耕莘醫院放射腫瘤科醫師謝忠志表示，腦瘤常見症狀包含「頭痛、頭暈、平衡力變差、抽蓄、記憶力衰退、手腳無力」，若出現上述警訊，務必儘速就醫釐清，通常會開刀切除處理，但若延誤治療，後續很可能要搭配化療控制病情。
何晴被封為「第一古典美人」，是第一位在瓊瑤劇中擔綱主演的中國女演員。除了《青青河邊草》外，1986年曾飾演《西遊記》中的憐憐，1987年擔綱《紅樓夢》中的秦可卿，據了解，何晴於2015年就曾確診腦瘤，接受開顱手術後短暫復出，但2024年病情復發，從此淡出演藝圈。
腦瘤有分「原發性」和「續發性」 常見症狀一次看
謝忠志指出，腦瘤分為「原發性」和「續發性」，原發性是從腦組織細胞長出來的腫瘤，續發性則是從其他部位轉移過來，如肺癌或乳癌轉移至腦部，這一類「外來客」反而是臨床上比較常見的腦瘤，部分病人甚至尚未被發現原發處有癌病，就因中樞神經系統的症狀而發現已轉移至腦部。
謝忠志說明，腦瘤的常見症狀包括頭痛（尤其深夜凌晨特別嚴重）、步態不穩、協調或平衡力變差、抽慉、視覺障礙、頭暈、噁心、嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、手腳無力或感覺神經受損等，這些症狀並不具特異性，其它器官的病變，或中樞神經的非腫瘤病變，也可能導致上述症狀。
腦瘤沒有明確罹患原因 治療以手術切除居多
謝忠志提及，腦瘤的危險因子與預防目前醫學上還沒有共識，遺傳、外傷、免疫性、環境因素或某些物理或化學因素，甚至病毒感染都有可能，因此長腦瘤的患者無法追究原因。
針對腦瘤的治療上，謝忠志提到，通常會透過手術切除、放射治療及全身性藥物治療等，需考量細胞型態、位置、大小、病人年紀、身體狀況，病人可與醫師討論，參與治療的決定。
