我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古裝第一美人何晴於13日在北京辭世，享壽61歲，她是影史上唯一完整演出四大名著影視作品的女演員。（圖／翻攝自微博）

腦瘤有分「原發性」和「續發性」 常見症狀一次看

▲腦瘤常見前兆症狀包含「頭痛、頭暈、平衡力變差、抽蓄、記憶力衰退、手腳無力」。（圖／記者張乃文攝）

腦瘤沒有明確罹患原因 治療以手術切除居多

大陸資深女星何晴在瓊瑤劇《青青河邊草》中飾演華又琳走紅，13日被證實於北京逝世，享年61歲。，耕莘醫院放射腫瘤科醫師謝忠志表示，腦瘤常見症狀包含，若出現上述警訊，務必儘速就醫釐清，通常會開刀切除處理，但若延誤治療，後續很可能要搭配化療控制病情。何晴被封為「第一古典美人」，是第一位在瓊瑤劇中擔綱主演的中國女演員。除了《青青河邊草》外，1986年曾飾演《西遊記》中的憐憐，1987年擔綱《紅樓夢》中的秦可卿，據了解，謝忠志指出，，原發性是從腦組織細胞長出來的腫瘤，續發性則是從其他部位轉移過來，如肺癌或乳癌轉移至腦部，這，部分病人甚至尚未被發現原發處有癌病，就因中樞神經系統的症狀而發現已轉移至腦部。謝忠志說明，腦瘤的常見症狀包括，這些症狀並不具特異性，其它器官的病變，或中樞神經的非腫瘤病變，也可能導致上述症狀。謝忠志提及，腦瘤的危險因子與預防目前醫學上還沒有共識，，因此長腦瘤的患者無法追究原因。針對腦瘤的治療上，謝忠志提到，，病人可與醫師討論，參與治療的決定。