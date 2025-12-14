我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金娜妍（左）登上胡瓜節目《綜藝大集合》，與檸檬激戰一番後奪下勝利。（圖／民視提供）

▲胡瓜率《綜藝大集合》到屏東潮州的天台寶宮出外景，與當地民眾同樂。（圖／民視提供）

藝人胡瓜日前宣告主持24年的《綜藝大集合》合約到期，明年1月31日正式分手，而所屬電視台民視也回應，「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播」，引發話題。最新一集節目到屏東出外景，胡瓜眼睜睜地看著啦啦隊女神金娜妍、檸檬推擠來推擠去；郭忠祐與賴慧如更比拚到一半，重摔在地板，模樣狼狽不堪。《綜藝大集合》日前來到屏東潮州的天台寶宮外景，進行到「熱舞大風吹」遊戲環節，六位參賽者繞著椅子旋轉，並隨音樂起舞，音樂停止時需搶到椅子，沒坐到的人即淘汰。一輪接著一輪的比拚下，金娜妍與檸檬一同進到了決賽，2人得廝殺出個你死火活，在同張椅子推擠一番，金娜妍成功將檸檬「擠」出去獲得勝利，金娜妍還秀出肌肉pose，笑翻旁人。接著，輪到阿翔、賴慧如、郭忠祐及鄭楠鐘等人進行「國標大風吹」加碼賽，阿翔與郭忠祐嘴巴上說著不會跳，怎料音樂一放，2人隨之扭腰擺臀，鄭楠鐘的表情更是豐富又搞怪。郭忠祐與賴慧如來到決戰一刻，沒想到早被淘汰的鄭楠鐘居然一個箭步推開2人，直接坐上椅子，郭忠祐與賴慧如跌坐在地，畫面爆笑，逗得胡瓜喜吱吱，大方地將獎金頒發給3人。