我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與東協輪值主席國馬來西亞總理安華接連出手，試圖斡旋泰國與柬埔寨邊境衝突，不過泰國態度依舊強硬。泰國看守總理阿努廷13日明確表示，泰方不會停火，並且從未與柬埔寨展開談判或達成任何停火協議，並直言「現在不是談判的時機」。根據泰國媒體《Thairath》報導，阿努廷13日出席一名在泰柬衝突中殉職軍官的葬禮後，接受媒體訪問時，直接拒絕安華提出的停火建議。安華此前建議，泰柬雙方於當地時間13日晚間10時起停止軍事行動。阿努廷指出，泰國邊境地區的民眾仍持續遭到炮火攻擊，在此情況下，泰國不可能接受停火要求，「這樣的狀況，要我們如何停火」。安華當天下午在臉書發文表示，他已分別與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內通話，呼籲雙方保持克制，並提議自當晚10時起，停止一切進一步軍事行動，包括動用武力或推進前線部隊。他也宣布，將於16日召開東協外交部長特別會議，討論泰柬局勢與降溫方案。相較之下，柬埔寨態度較為和緩。洪馬內對外表示，歡迎並接受安華提出的停火倡議，也同意由東協觀察團監督停火情況，並接受美國提供衛星監測支援。由於雙方互指對方率先開火，洪馬內更建議美國與大馬動用軍事情報與衛星影像，釐清衝突責任歸屬。不過，泰國方面隨後潑了冷水。川普12日分別與阿努廷及洪馬內通話後，在自家社群平台Truth Social發文宣稱，已促成泰柬「全面停火」。但數小時後，阿努廷即在臉書發文否認，強調泰國將持續採取軍事行動，「直到我們確認國土與人民不再受到威脅」。阿努廷隨後再向媒體說明，他與川普的通話僅屬一般情勢溝通，並未討論停火，也未達成任何協議。泰國看守國防部長那達邦也強調，在柬埔寨完全停止敵對行動之前，泰軍不會停火。對於川普與安華多次斡旋卻難以奏效，國際關係與區域研究學者、大馬拉曼大學東協人類命運共同體研究中心主任孫天美接受《聯合早報》訪問時指出，泰柬邊界爭議牽涉歷史、主權與國家尊嚴，並非外部力量三言兩語就能化解。她分析，泰國已解散國會、即將進入大選，邊境衝突反而可能成為政治動員工具。一般而言，在外部衝突升高時，選民往往傾向支持原任政府，「製造共同敵人，是最容易的選舉策略」。孫天美認為，泰國不太可能讓衝突演變成全面戰爭，因為戰事將重創經濟，尤其是觀光產業，但在選舉前，也不會輕易讓局勢完全降溫，未來可能呈現「時而停火、時而衝突」的緊繃狀態。本週以來，泰柬邊境再度爆發激烈衝突，至今已造成雙方超過20人死亡，數十萬人被迫撤離。柬埔寨國防部指控泰軍出動2架F-16戰機，向柬境內投下9枚炸彈；柬政府宣布，即日起全面暫停與泰國的邊境口岸通行，導致大批泰國人滯留當地。泰國軍方則反控，柬軍向泰國四色菊府平民區發射BM-21火箭彈，造成至少4名平民受傷，其中2人傷勢嚴重，並有房屋受損。