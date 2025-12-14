我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境緊張情勢再度升高。泰國軍方指出，在掌握柬埔寨於邊境地區增派兵力後，泰國空軍已於13日清晨出動戰機，轟炸柬埔寨境內一座具戰略意義的橋梁，藉此切斷對方後勤補給路線。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，泰國空軍當天派出2架F-16戰鬥機，鎖定柬埔寨菩薩省Thmor Da地區的Chum Nea橋展開攻擊。該橋被泰方視為柬埔寨軍隊的重要後勤通道，此次行動是在泰國軍方沿著達叻府邊境進行數日監控後所採取的軍事行動。報導指出，戰機在目標上空盤旋2圈後，於清晨6時投下首枚炸彈，隨後分別在6時07分與6時12分再次發動攻擊。初步評估顯示，橋梁已出現明顯毀損，不過截至目前，尚未傳出柬埔寨方面採取報復行動的消息。此外，邊境地區同時傳出零星槍聲。為確保安全，泰國當局已緊急疏散數十名居住在附近的民眾，將他們安置到較為安全的地點。相關單位持續密切監控局勢發展，以防衝突進一步擴大。