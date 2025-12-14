我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境局勢持續緊張，泰國軍方14日宣布，在達叻府多個地區即日起實施宵禁，以強化安全管控、防範突發風險。這也是本輪衝突以來，泰國第二個宣布宵禁的府。根據泰國軍方發布的命令，鑑於達叻府邊境地區的整體安全情勢，軍方決定提升管制等級，自即日起在空艾縣、蘭喔縣、考沙明縣、博賴縣以及達叻市實施宵禁。宵禁時段為每日晚間7時至翌日清晨5時，期間民眾不得離開住所。泰國國防部發言人蘇拉訕14日在記者會上指出，儘管柬埔寨外交部於13日對外表示停火，但當晚10時左右，柬方仍使用重型武器攻擊泰國目標，迫使泰方進行回擊，顯示邊境局勢仍不穩定。泰國媒體進一步報導，軍方決定實施宵禁，與13日晚間達叻府發生的一起安全事件有關。當時有多枚榴彈射向位於當地的海軍陸戰隊特遣隊司令部，所幸榴彈落在空曠地帶，未造成任何人員傷亡。軍方研判，這起事件的攻擊來源疑似來自泰國境內。這是本輪泰柬衝突以來，泰國第二度在地方層級啟動宵禁措施。此前，泰國軍方已於10日宣布，在沙繳府4個邊境縣實施宵禁，以防範衝突外溢。