緬甸海外選民提前投票陸續展開，不過在新加坡卻出現不少選民「白跑一趟」的情況。多名旅居新加坡的緬甸公民日前前往緬甸駐新加坡大使館投票時，才發現必須事先完成海外選民登記，因資訊不清、錯過期限，最終無法投下手中一票。根據當地觀察，設於緬甸駐新加坡大使館的海外投票站於12月13日開放後的首個小時，便有約20名選民到場。不過，使館僅在入口處設置一張小桌，由數名工作人員核對名冊，未見額外加派安保人力。多名一早抵達的選民向新加坡媒體《聯合早報》抱怨，官方事前未清楚說明海外投票需先登記，導致不少人臨時才發現資格不符。一名不願具名的緬甸籍家庭看護表示，使館人員告知須持有登記證明文件，並需事先在指定網站完成程序，但她與朋友根本不知道相關資訊，也不清楚登記平台為何。來自緬甸撣邦的32歲工程師同樣因未完成登記被拒於門外。他受訪時坦言，身邊多數同齡人其實對投票興趣不高，但他仍擔心若未投票，未來在更新護照或處理官方文件時可能受影響，才決定到使館一試，沒想到仍無法投票。在受訪的6名選民中，僅1人順利完成投票。這名來自仰光、在新加坡工作近20年的53歲工程師表示，無論最終由誰執政，都希望緬甸局勢能朝更穩定、更民主的方向發展。截至目前，使館並未對外公布在新加坡完成海外投票登記或實際投票的人數。根據過往估算，約有20萬名緬甸人在新加坡工作與生活。緬甸國內選舉自12月28日起分階段舉行，海外投票則已於日前在泰國率先展開。不過，西方國家與多個人權組織普遍質疑這次選舉的公正性，認為是軍政府延續執政的政治操作。自2021年軍方政變以來，緬甸武裝衝突不斷升高，已有超過300萬人流離失所，許多人被迫前往海外謀生。