馬來西亞一名女子近日在社群平台發文抱怨，指鄰居長期將她母親家院子裡的紅毛丹樹當成「公共財」，多次未經同意就上門採果，讓她氣得直呼「完全不被尊重」，貼文曝光後掀起網友熱烈討論。根據《星洲網》報導，女子希沫拉蒂10日在Threads分享自身經歷指出，鄰居日前竟直接告知她的母親，已經叫兒子與兒媳回家，準備到她們家摘紅毛丹吃，事前完全沒有詢問或取得同意。希沫拉蒂不滿表示，對方是在採摘完畢後才隨口通知，態度理所當然，彷彿紅毛丹樹是大家都能隨意取用的公共資源。她直言：「紅毛丹樹是種在我家，不是在她家，她從頭到尾都沒問過我媽，就直接叫家人來摘，這合理嗎？」她也提到，類似情況並非第一次發生。過去幾年，只要紅毛丹成熟，鄰居的家人就會帶著大型塑膠袋前來採摘，毫無不好意思的神情，讓家人相當困擾。希沫拉蒂強調，自己並非捨不得分享，而是對鄰居長期忽視母親身為屋主與果樹主人的立場感到憤怒，「我們是地主，也是種樹的人，最基本的尊重應該要有，但我真的不知道該怎麼跟這樣的人溝通。」貼文曝光後，引來大量網友聲援，不少人直批鄰居行為太過分，甚至建議她乾脆一次把果子全摘下來，分送給其他鄰居或自行處理，就是不要再讓對方得逞。有網友留言表示：「我寧願送給別人，也不會給這種把別人家當自家後院的鄰居。」也有人直言，紅毛丹明明是私有財產，卻被擅自採摘，實在讓人無法接受。