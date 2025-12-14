我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞今年主辦兩場2025年東協高峰會，外界看到的是大國領袖齊聚、泰柬停火協議在吉隆坡簽署，但馬來西亞國際伊斯蘭大學政治系助理教授劉哲偉博士指出，真正的難題並不在於把人請來，而是在於能否把東協十到十一個成員國拚成一個整體，在美中競逐與區域整合的拉扯中，撐住「東協中心性」，並把這股動能延續到下一任主席國。劉哲偉在《東南亞夯什麼》節目中分析，東協主席國任期只有一年，許多國家因此不太願意投入大量資源推動新路線；但他觀察，安華（Anwar Ibrahim）政府在這一年反而做了很多很大的活動與人脈經營，盡可能把所有大國都拉進場，從美國、中國到金磚國家代表，不只是禮貌或形式上的邀請」，而是真正把經貿、政治，甚至安全議題攤開來談。他也點出，在美中戰略競爭下，主席國最忌諱被貼上偏袒某一方的標籤，過去只邀請中國、沒有邀請美國就容易被解讀為選邊站；因此安華在第二次峰會把美國總統也納入行程。安華的說法是，我們沒有偏，邀請是主辦國的責任，來不來則是受邀方的選擇。談到安華的企圖，劉哲偉直言，他想推的不是各國各自與大國對話，而是讓東協以一個整體的身分，與外部大國談判。尤其在貿易與規則競逐升溫之際，理想狀態不該是國家甲、國家乙各自面對美國，而是由美國對整個東協。不過他也坦言，這種近似新版雙邊主義的構想，在現實中阻力極大，因為超級大國往往偏好一對一協調，談判速度最快、讓步也最容易設計，不必承受給了甲就得給乙丙丁的連鎖壓力。劉哲偉補充，他並未看出安華藉主辦峰會夾帶明顯的私心議程，反而更像是在把平台搭建好，希望把十到十一國統合起來，共同面對外部挑戰；其邏輯在於把蛋糕做大，即便馬來西亞沒有直接擴張自己那一塊，也能從整體成長中間接受益。這樣的操作，也讓安華在國際上更像一位和事佬，能把各方拉到同一張桌上，成為外界評價他這一年主席國表現的重要成就之一。不過，東協內部的結構性難題依舊存在。劉哲偉指出，緬甸危機仍是東協當前最大的挑戰，外界甚至批評東協在某種程度上成了緬甸的擋箭牌，讓局勢更難被約束；但他也肯定，安華願意把緬甸問題擺上檯面討論，而不是把敏感議題掃到地毯下。安華覺得「錯就錯、對就對，該提就提」。只是他也提醒，緬甸是否願意真正緩解局勢，關鍵仍在於緬甸自身，以及是否有具影響力的外部力量能形成有效施壓；否則即使東協多次表態，也未必能轉化為讓局勢痛到會改變的實質作法。在安全面向上，劉哲偉認為，東協的功能性仍相對穩定，因為長期以來遵循「和平、自由、中立區」的精神，盡量維持不選邊的角色。南海固然是潛在危機，但尚未走到開戰的程度；反而更棘手的，是經濟合作若想走向更高層次整合，成員國之間因產業結構相似，往往呈現競爭關係。例如科技公司總部究竟落在馬來西亞、泰國還是印尼，各國都想爭取，利益衝突之下，要真正團結一致，說來容易、做起來困難。更尷尬的是，峰會在國際上很成功，回到馬來西亞國內卻未必加分。劉哲偉形容，馬來西亞的族群政治仍然強烈，反對黨常把小事放大為政治攻防，連安華陪同外賓觀賞表演、一起跳舞，都可能成為被攻擊的素材；而國際合作議題也經常被拉回國內敏感脈絡，例如與美方互動，可能因美以關係而引發穆斯林社會疑慮，讓國際加分題反而成了國內的減分題。至於一般民眾，他直言，除了塞車與封路，其實感受不深，因為峰會談的是原則與框架，不會立刻宣布設廠或新增工作機會；但從長期來看，仍可能透過貿易與制度開放，逐步影響民生。劉哲偉最後提醒，安華把「全球南方」與「向東看」的價值敘事帶進東協舞台，試圖擺脫西方必然更優越的想像，轉而挖掘亞洲與南方世界尚未被充分開發的潛能；然而，要真正拉高東協的集體價值，除了與大國周旋，更關鍵的是，在一年任期結束後，下一任主席國是否願意接棒、延續同一條路。否則，即便場面再漂亮，也可能只停留在那一年。