電源供應器大廠台達電營收持續繳出好成績！11月營收達新台幣505.43億元，呈年增月減，年增幅仍達到37.9%，刷新同期營收歷史新高，累計前11月營收為5011.99億元、年增31.1%，首度突破5000億元大關，也續寫同期新高。台達電10月寫下單月最強營收，11月持續呈現強勁態勢，11月營收達505.43億元，月減11.9%、年增37.9%，仍創同期新高，也第三度衝上500億元大關。累計前11月營收則為5011.99億元、年增31.1%，也是累計營收首度衝破5000億元大關，續寫同期新高。台達電說明，11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%。台達電表示，AI電源、液冷散熱需求持續暢旺、產能吃緊，第四季可望維持穩健成長。台達電今年AI產品營收占比估20-30%左右，成長幅度明顯高於原先預期，隨著AI資料中心建置需求持續推進，客戶資本支出（CAPEX）若維持強勢，預期AI產品營收比重有望進一步提升。法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長後，看好明年受惠於AI、DataCenter領域需求成長，預估全年每股獲利（EPS）突破30元。分析師表示，台達電11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%，雖多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長，預估第四季營收為1563億元、季增4%。台達電於AI資料中心電源、水冷散熱等產品市占率高，由於市場大，足夠支撐營運成長，後續將以技術與產品迭代等優勢，守住既有市占下，預估今年EPS23.8元、明年進一步成長至32.9元。