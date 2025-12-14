我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長陳其邁(中)致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄海味大海開吃－高雄大鮪魷秋季活動，吸引許多民眾一起品嚐最新鮮、最頂級的遠洋海味。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局13日晚間，在前鎮區前鎮漁港，舉辦高雄海味大海開吃－高雄大鮪魷秋季活動，高雄市長陳其邁出席開幕儀式，強調前鎮漁港是我國遠洋漁業重鎮，年產值約新台幣300億元，結合周邊產業鏈後，整體年產值高達1000億元，是高雄重要的產業支柱，前鎮漁港好，高雄就會更好。高雄市政府海洋大海開吃－高雄大鮪魷秋季活動，是由高雄市長陳其邁主持，立法委員許智傑、農業部次長黃昭欽、高雄區漁會理事長黃一茂、總幹事楊孟凡、魷秋公會理事長陳皇誠、鮪魚公會理事長柯景淮、高雄市政府海洋局局長石慶豐等人，以及在地漁會代表和地方人士與會，為高雄大鮪魷秋季活動揭開序幕。高雄市長陳其邁表示，感謝中央與地方攜手投入前鎮漁港建設，強調前鎮漁港是我國遠洋漁業重鎮，年產值約300億元，結合周邊產業鏈後，整體年產值高達1000億元，是高雄重要的產業支柱，前鎮漁港好，高雄就會更好。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，高雄大鮪魷秋季活動，是高雄海味大海開吃系列活動的最後一站，是整個系列活動的最高潮，不僅宴席菜色豐富，現場還安排抽獎活動，有吃又有拿，吸引民眾一起品嚐最新鮮、最頂級的遠洋海味。石慶豐並指出，2025大海開吃系列活動結合地方特色海鮮、美食市集、親子體驗及藝文裝置，提供豐富多元的海味體驗與漁港觀光樂趣，自11月8日至12月14日，在彌陀、永安、茄萣、梓官、前鎮等五大漁港接力登場，展現地方熱情與漁產特色，而壓軸的前鎮漁港場次，則以豐盛海味晚宴，為整個系列活動畫下完美句點。