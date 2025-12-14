我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李濬榮（右）伸手幫張員瑛（左）擋雨，畫面超浪漫，影片在海內外瘋傳。（圖／YouTube@예능뭐볼래）

韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》在昨（13）日連續2天於日本舉行，李濬榮首次搭檔IVE成員張員瑛擔任主持，由於演唱會是在戶外舉行，途中突然下起小雨，李濬榮竟然超紳士的伸手用手卡為張員瑛擋雨，畫面浪漫到像在拍韓劇，還有人笑說連張員瑛都被融化，狂喊李濬榮太犯規。李濬榮與張員瑛在主持活動時，突然開始下起小雨，李濬榮馬上伸手用手卡幫張員瑛擋雨，身穿白西裝與白禮服的他們，看起來就像在拍韓劇般，畫面超浪漫。而張員瑛似乎也被李濬榮的舉動嚇到，直接驚訝摀嘴。過程中，李濬榮完全沒有碰觸到張員瑛，紳士舉動引發大讚。許多粉絲看到後，也開始挖出李濬榮過往的紳士舉動，日前跟i-dle成員主持ACON時，穿著藍色禮服的舒華提起裙襬下樓梯，李濬榮怕她沒踩好跌倒，提前伸手以防萬一，過程完全沒碰到舒華。除此之外，某次跟張度練在台上時，張度練要調整禮服，李濬榮也馬上走到她面前幫她擋住，以防她走光；跟Apink成員鄭恩地出席新劇發布會時，鄭恩地因高跟鞋帶突然斷掉，所以蹲在台上調整，李濬榮一看馬上過去站在她前面，為她擋住鏡頭，還在發現站著擋不住後，直接蹲下來幫她擋。而網友整理出的這段影片，也直接在海內外瘋傳，紛紛大讚他的紳士行為，「不隨便碰觸對方、細心的模樣真的太紳士了」、「這已經是刻在身體裡的行動了，不只長得帥，還這麼有禮貌」、「哇，瘋了，這也太心動，這自然出現的紳士行為太犯規」、「真的太暖了」等。