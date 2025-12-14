大陸冷氣團襲台，中央氣象署今（14）日下午發布「低溫特報」，苗栗以北、宜蘭等地氣溫明顯偏低，今晚至明（15）日清晨，將有10度以下氣溫發生的機率，氣溫越晚越冷，提醒民眾務必最好保暖，留意日夜溫差。
⚠️低溫特報
📍影響時間：14日晚上至15日上午
🟡黃色燈號：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
氣象署預報員曾昭誠提醒，隨著冷氣團南下，各地越晚越冷，今晚到明晨，冷氣團搭配「輻射冷卻」，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭都會區只有12至14度，近山區、空曠地區有可能跌破10度，中南部最低溫則預估下探14度以下。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
