我是廣告 請繼續往下閱讀

▲利用圍籬化身策展場，讓再生材料走進城市日常。推廣遠雄好室智造所工地再生永續理念。（圖／遠雄建設提供）

▲以工地廢棄材料打造耶誕裝置，讓施工現場也能綻放節慶溫度與城市想像。（圖／翻攝畫面）

深耕高雄核心生活圈逾30 年，遠雄建設持續以貼近城市與生活的角度，實踐「永續 × 共享」的居住願景。秉持「生活可以更好（Living Better）」的品牌精神，遠雄建設於12月13日至12月15日，在遠雄沐蘊接待中心旁舉辦「LIVING BETTER 遠雄好生活節」，並同步推出「好室智造所」永續巡迴策展，邀請市民走進一場結合生活、藝術與永續行動的城市美好共享的現場。活動以「生活可以更好」為策展主軸，透過音樂演出、風格美食、節慶市集與再生創作體驗，打造為期三天的限定城市不一樣的風景。其中最受矚目的「好室智造所 × 工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，重新轉化為創作媒材，透過設計與策展思維，賦予其嶄新的生活角色。現場以遠雄工地回收材料製作再生光盒，特別規劃「光盒再生 DIY 工作坊」，並將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件。透過「做中學」的方式，讓永續不再只是抽象概念，而是能被觸摸、被使用、被記住的生活經驗。活動期間亦推出周末限定的「聖誕好事集」，以耶誕節慶佈置結合風格美食與音樂表演，同時展出的「工地再生 × 圍籬行動策展」，以創意策展語彙呈現遠雄建設如何實踐「讓廢棄的減法，成為守護地球的加法」，透過循環設計與再利用思維，重新定義工地與城市的關係，讓施工產生的廢棄物，成為傳遞永續價值的公共介面，所有好事集結一起。遠雄建設表示，希望透過「好生活節」與「好室智造所」策展行動，讓永續不僅停留在建築或口號，而是真正走進城市日常，陪伴市民在生活中看見居住、環境與未來可以更美好的可能。此外，「好室智造所」永續巡迴策展南部最終場「LIVING BETTER 遠雄靚生活・聖誕好派對」，將於 12 月19日至 12 月 21 日於楠梓「遠雄一靚」接續登場。