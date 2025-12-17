我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jessi（右）曾為泫雅（左）怒嗆酸民，真性情讓她在演藝圈人緣極佳。（圖／IG@jessicah_o）

韓國饒舌女王Jessi今（17）日迎來37歲了！出生於紐約的她，15歲就獨自飛往韓國追夢，2015年參加選秀節目《Unpretty Rapstar》她用一句驚天動地的 「你憑什麼評斷我」，以最真實、最霸氣的姿態強勢翻紅，一舉奪下亞軍。舞台下的Jessi，還是個重情義的姐妹，她與泫雅、少女時代Tiffany交情深厚，還曾為泫雅遭酸民嘲諷時怒嗆回擊，展現霸氣御姐作風。更令人動容的是，Jessi把粉絲名Jebbies化為手臂上的燕子刺青，超寵粉作風直接讓她圈粉無數！來自紐約的饒舌女王Jessi小時候的夢想其實是當服裝設計師，沒想到被音樂老師一句話點醒後，15歲就隻身飛到韓國追夢，雖然順利通過SM娛樂面試、以嘻哈團體Uptown出道，看似前途一片光明，卻因團員捲入醜聞導致專輯胎死腹中，只好黯然回到美國把書念完。5年後Jessi再度回到韓國，捲土重來，以Lucky J成員身分再出發，直到2015年登上《Unpretty Rapstar》才又翻紅。Jessi在節目上嗆聲「你憑什麼評斷我」的霸氣發言瞬間圈粉，最終奪下亞軍寶座。接著她和朴軫永合作〈Who’s Your Mama〉更是她紅翻天，成功靠霸氣作風和紮實唱功闖出一片天！Jessi在演藝圈的好人緣可說是有目共睹！她和少女時代Tiffany從高中就是死黨，近20年的交情讓兩人每次見面都像親姊妹般自然。而她跟泫雅的閨蜜情更是圈內佳話，泫雅過去曾在IG分享一組自己的日常照，沒想到留言區卻飄來酸民嘲諷，直接開嗆：「你哪來的自信把這麼難看的臉放上網？」對此，Jessi也看不下去，親自回擊：「你的照片又在哪？如果拿不出來，就少說幾句吧。」這種霸氣護友的作風讓她在圈內人緣爆棚。而Jessi左手臂上的燕子刺青，更被粉絲視為最寵粉象徵。該刺青源自粉絲名Jebbies，因發音近似韓語的燕子而設計，燕子口中銜著字母J，代表Jessi本人，寓意是始終與粉絲站在同一邊、一起飛行。當她透露刺青含義時，讓不少粉絲紅了眼眶。除此之外，Jessi也對粉絲超級大方，簽名、合照、擁抱全都來者不拒！她之前來台灣時還特地學台灣式髒話跟粉絲互動，讓台下瞬間暴動，許多粉絲也坦言「大概只有Jessi罵髒話也不會被討厭」，而就是這種在演藝圈中獨樹一幟的真性情讓Jessi不管台上、台下都圈粉無數！12月17日的壽星不只有Jessi！還有日本演員西村知美、日本樂團生物股長團長吉他手水野良樹、韓國男團FTIsland成員李在真、台灣演員陳彥佐、台灣演員主持人張軒睿、美國演員莎拉保羅森，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！