未來一周天氣大致分為4階段變化，中央氣象署表示，周一、周二（12月15日至12月16日）受冷氣團、輻射冷卻影響，日夜溫差非常大，且要注意10度以下氣溫，周三（12月17日）北部、東半部水氣增多，中南部周五（12月19日）降雨機率也提高，下周日（12月21日）則要迎接新一波冷空氣。
冷氣團威力達顛峰 周一清晨低溫跌破10度
氣象署預報員曾昭誠指出，周一清晨受到大陸冷氣團影響，台灣空曠地區、近山區低溫在10度以下，苗栗以北、基隆北海岸、宜蘭都會區只有12至14度，中南部最低溫也在14度以下，周一白天、周二白天冷氣團減弱，氣溫回升到20度以上，因此早晚溫差至少10度；全台都是晴到多雲的天氣。
未來一周溫差大 周三起雨區擴大
曾昭誠說明，周三東北季風稍微增強，北部、宜蘭的氣溫略微下滑，新竹以南溫差依舊較大；周四、周五桃園以北、宜蘭整天偏涼，新竹以南早晚較涼，仍有日夜溫差，台灣各地低溫14至18度，高溫在北部、東半部20至25度，中南部25至27度。
降雨方面，曾昭誠提及，周三、周四迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島偶爾會飄雨，其它地區多雲到晴；周五、周六（12月20日） 東北季風減弱但水氣增加，東半部、恆春半島全天有不定時雨勢，中北部山區、南部也都有零星飄雨的機會。
氣象署發低溫特報 還有新冷空氣襲台
曾昭誠提到，下周日東北季風再增強 ，北部、宜蘭天氣再次轉涼，桃園以北、宜蘭、花蓮、恆春半島都有局部短暫雨，台東也有零星飄雨，冷空氣預估影響到下周一（12月22日），強度是否達冷氣團還有待觀察。
曾昭誠提醒，目前氣象署已針對「新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣」發布「低溫特報」，今晚至明晨，要注意10度以下低溫；此外，冷空氣影響期間，台灣各地沿海、離島都容易有強陣風發生，外出務必特別留意。
資料來源：中央氣象署
