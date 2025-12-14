我是廣告 請繼續往下閱讀

營造業職業災害高居不下，職業災害預防及重建中心近年積極推動智慧科技減災，透過智慧工地科技減災技術，將AI、感測器、大數據及無人機等新興技術導入工地現場，推廣「從被動應災走向主動防災」的理念，期望提升作業安全與事故預防效果。中心成立3年多以來，肩負整合政府、企業與勞工的角色，致力於建構「從預防到重建」，今年度在跨界合作、產業交流及國際連結方面皆有顯著成果，持續深化國內職業安全文化。職災中心今年率先在桃園市、台南市、高雄市、台北市、台中市及新北市等六都直轄市依序舉辦「年智慧工地科技減災觀摩會」，串接從中央到地方直轄市勞檢機關再到民間企業，以六都聯手、中央地方協作智慧工地觀摩會打造跨域示範場景，跨領域合作規模逐年擴大，形成全國性的防災能量網絡。預防技術副處長范南鵬指出，面對營造業高風險特性，現場展示多項科技防災應用，並對環境與工作場所進行探測監視，讓危險作業能以更安全的方式進行，觀摩會活動引發營造產業高度關注。對於中及大型或困難度高之工程，近年業界積極引進BIM（建築資訊模型）整合建築與結構圖說，協助各施工承攬單位進行統整排程與提前識別風險，以利落實施工程安全於設計階段進行規劃。此外，廣泛使用VR、AR技術建置沉浸式職災預防場景進行人員教育訓練，及使用AI結合IoT（物聯網）的系統，串聯環境監測、人員識別、資料分析等器材進行自動化管理，強化企業安全管理效率，並降低人力直接從事高風險工作的需求。