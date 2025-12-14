iPhone是不少人認為最保值的手機，根據傑昇通信全台門市統計表示，2025年11月手機回收量雖然比前一個月小幅下降3％，但受到iPhone17上市影響，交易還是很熱絡。而最新公布的「TOP 10 二手機增值榜」，少見由蘋果手機全部包辦，其中已經上市8年的iPhone 8、iPhone 8 Plus從原本回收僅有90到100元，上漲到1480到1820元！
維修、零件市場大 8年老機型價格回春
傑昇通信公布的11月「TOP 10 二手機增值榜」，前10名全是蘋果手機，而且幾乎都是「骨灰級」機種，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhoneX、iPhone SE 2等，原本11月1日最高回收價在90到110元，11月30日的最高回收價則上漲到1480到1960元，最高翻漲超過20倍。
至於為何有這波漲幅，傑昇通信指出，這些機型在台灣已經過時，不過一些開發中國家，或是某些維修與零件供應市場，還有一定規模的需求，所以回收商看準這次商機，針對應該報廢的舊手機開出高於市場行情的價格，才會出現這波老機全面飆漲的特殊情況。
iPhone 11回收價超車12 傑昇通信揭原因
另外，傑昇通信表示，根據11月最新回收數據，11月回收量最大的機款分別是iPhone 13、iPhone 11及iPhone 12，皆為128GB容量，推測是已經3到5年沒有換手機的果粉，趁今年更換為iPhone 17。
而iPhone也不是越新越值錢，11月最新回收數據中，iPhone 11的殘值居然比iPhone 12高，iPhone 11（128GB）最高回收價達到3690元，iPhone 12（128GB）最高回收價則是3300元，主要是因為iPhone 12當時換上OLED螢幕，有烙印問題，加上當時銷量較大，市場上出現過剩情況，加上電池續航力和發熱問題，導致不受歡迎，反觀iPhone 11是耐用的LCD螢幕，效能穩定，可以滿足長輩、小孩需求。
資料來源：傑昇通信
