大陸冷氣團襲台，中央氣象署今（14）日下午發布「低溫特報」，今晚至明（15）日清晨，將有10度以下氣溫發生的機率。衛福部胸腔病院副院長張自強表示，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。大陸冷氣團襲台，中央氣象署今日下午發布「低溫特報」，苗栗以北、宜蘭等地氣溫明顯偏低，今晚至明日清晨，將有10度以下氣溫發生的機率，氣溫越晚越冷，提醒民眾務必最好保暖，留意日夜溫差。張自強表示，冷氣團來襲，應透過保暖三招從日常保暖、個人防護與生活習慣入手，維護呼吸健康，讓冬季溫暖相伴。第一招：正確保暖防低溫傷害張自強建議採用洋蔥式穿衣，多層次疊穿方便調整，加強頭頸、胸背及手腳保暖，使用帽子、圍巾與手套。起床時先暖身再起身，避免頭暈跌倒；室內維持適溫、通風避免室內外溫差大，且需注意使用電暖器的用電安全。第二招：防疫保護呼吸道健康應落實戴口罩、勤洗手與咳嗽禮節，尤其在醫療院所或公眾擁擠的場所。若有發燒、咳嗽或喘氣等症狀，應儘速就醫並告知病史；符合資格者提早接種流感與新冠疫苗，以降低罹患重症的風險。第三招：長者保健日常關懷每日留意家中長者的精神、食慾與呼吸變化，按時服藥、量血壓並補水，以避免血液黏稠。此外，若進行運動時選擇較暖的時段，結伴散步或室內伸展，並注意防滑防累。均衡飲食、充足睡眠，提升免疫力，共度平安寒冬日。張自強表示，冬天氣候變化溫差大，每位都是家人的健康的守門員，只要多準備一件外套、多一句提醒與多一分關心，就會降低急症發生的風險，讓長者與慢性病患者能平安度過寒冬。此外，張自強表示，若從戶外回到家，記得先讓身體回暖一些再洗熱水澡，以防血壓較低者發生頭暈、昏厥等意外；洗完澡後，仍應注意保暖，不宜馬上進入低溫空間，以免血管急速收縮、造成心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣流通，門窗別緊閉。此外，張自強也建議，晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，置於伸手可拿到的距離，當深夜、早晨起床如廁，記得先活動一下身子，再緩慢坐起，坐穩後添加衣物，接著手扶床邊、腳步踩穩地板，再下床行走，切勿過於急促。