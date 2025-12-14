我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（14）日作客高雄全家海神，在禁區優勢明顯、團隊火力平均的情況下，以99：73大勝對手，收下本季第6勝，也讓海神無緣在主場延續連勝氣勢，戰績持續在聯盟後段徘徊。賽後因膝傷今日才完成本季初登板的唐維傑表示：「首要目標還是找回比賽節奏與穩定度。」夢想家此役即使少了林俊吉、馬建豪兩名主力，仍展現深厚輪換實力，其中「新台灣人」高柏鎧成為場上關鍵人物。他全場攻下20分、11籃板，不僅有效壓制海神禁區，也多次在關鍵時刻穩住戰局，帶動球隊一路擴大領先。比賽開局，夢想家率先打出7：2攻勢，海神則靠蘇文儒、胡瓏貿與新加盟的吳彥侖接連命中外線回應，首節僅以2分落後。不過進入第二節後，海神進攻節奏明顯受阻，前段時間得分效率低落，讓夢想家逐步拉開差距，在高柏鎧與蔣淯安輪番發揮下，半場打完已取得52：38領先。易籃後，海神失誤問題未見改善，攻防兩端皆難以限制對手，夢想家趁勢拉出一波攻勢，分差一度來到20分以上。第三節尾聲，高柏鎧與勤明慶在籃下卡位時雙雙倒地，場面一度火藥味十足，所幸衝突未擴大。儘管海神試圖反撲，但始終未能有效縮小差距。決勝節，海神在落後幅度過大的情況下選擇啟用更多替補調整輪換。洋將歐提斯連續得分展現侵略性，傷癒歸隊的唐維傑也替補登場，切入禁區拿下本季首分並製造犯規，為主場球迷帶來亮點，只是分差已難挽回，最終仍以26分之差吞敗。值得一提的是，唐維傑此戰完成本季初登場。季前訓練期間意外傷到右膝，讓他休養近三個月才回到場上。全場上陣9分鐘，2投1中拿下2分、2助攻。賽後他表示，首要目標仍是找回比賽節奏與穩定度，「不想一上來就急著出手，先把球處理好，用拚勁幫助球隊。」至於外界關注的左手三分球，唐維傑笑說仍在調整中，「有空檔還是會投，只是今天有一球滑掉了。」他也坦言，雖然身體狀況已恢復健康，但球感仍需要時間累積。