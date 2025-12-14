我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新莊區建中街一棟公寓今（14）日發生火警，2樓一名16歲少女逃生不及葬身火窟。調查發現是屋主女兒，當晚獨自在家，初判死因為吸入性嗆傷致死；火調人員勘驗完現場，初步研判是客廳電線短路釀災。消防指出，4時33分接獲報案，建中街發生火警，現場為四層樓公寓，在起火燃燒的二樓發現一名無呼吸心跳16歲少女倒臥於房門口，救出時已無生命跡象身亡。警方表示，屋主為59歲周男，13日晚間6點上班，僅留周女在家，沒想到發生憾事。據了解，這起火災的起火點在2樓客廳，屋內燒毀大量雜物，燃燒面積約30平方公尺，火調人員勘驗現場後，初步研判是客廳電線短路釀災，不過詳細起火過程及原因，仍待火災調查報告出爐才能確認。檢警今下午於板殯進行相驗，周男到場陪同，看到被白布蓋住的女兒遺體悲痛不已。初步研判起火點是在二樓周女房間，死因為吸入性嗆傷致死後燒成焦屍，現場起火原因為電器延長線短路起火。