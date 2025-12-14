我是廣告 請繼續往下閱讀

▲音樂團體告五人響應公益活動，買了555杯飲料送醫護人員。（圖／相信音樂提供）

音樂團體告五人經常參與公益活動，日前團員們現身新時尚茶飲品牌「UG」門市活動，支持UG所發起的首次公益計畫，自掏腰包買了555杯飲料，全數送給馬偕醫院的醫護白衣天使，同時加碼再買100杯飲料，給到場參與的哈瓜（粉絲名稱）。飲料杯555杯數字有密碼，巧妙呼應團名，3名團員、5個5，他們以最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」告五人表示：「醫護人員是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」告五人今年捐出高雄世運主場館演唱會收益新台幣1200萬元，支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，日前也零唱酬演出、自貼妝髮交通成本出席磊山保經公益音樂會，同時他們也是癌症希望基金會公益希望大使。這次新時尚茶飲品牌「UG」因為看見告五人長期對公益的投入，決定發起首次公益計畫，把中山南西門市開幕（13）日的一日營業所得，全數捐贈給華山基金會，用於陪伴長輩們歲末圍爐與關懷服務，讓大家買的一杯飲料，不只是為自己加溫，也可以為社會多增添一份溫度。告五人最近發布新歌〈從沒去過巴塞隆納 Let’s go to Barcelona〉，將旅途中的心情和粉絲分享。他們預告，明（2026）年1月將到新加坡與吉隆坡演出，目前新加坡場一開賣就完售，加場開出也再次秒殺。馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur也一連兩晚開唱，之後陸續到墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。