我是廣告 請繼續往下閱讀

傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行。對此，國民黨團書記長羅智強今（14）日強調，現在總統賴清德、行政院長卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣尹錫悅。羅智強指出，依據《中華民國憲法》第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。憲法規定是「應」於十日內公布之。羅智強續指，另外，依中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。羅智強狠批，賴清德施政無能，只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴清德就是標準的「政治流氓」。羅智強提醒賴清德，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若你一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡。