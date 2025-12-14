我是廣告 請繼續往下閱讀

針對賴清德總統與民進黨立委在便當會中，認定立院三讀通過的法案政府可以「不副署」或「不執行」的做法！前國民黨立委陳學聖直言，這是「吃定在野黨不敢倒閣」的策略。他認為，賴清德與行政院長卓榮泰的「賴卓體制」敢於採取此立場，是看準了在野黨重啟大選的成本過高。陳學聖分析，目前立委剛經歷過區域大罷免，等同已經是重選一次，若再因倒閣讓國會解散，等於這屆立院在三年內要選三次，對在野黨而言是巨大的心理障礙。他指出，賴卓體制只要抓住在野黨不敢重選的心理，便可無往不利，對於想通過的法案，就依法公布執行；而對於不想通過的爭議法案，如《財政收支劃分法》修正案、年金改革等，就可以採取「擱著、晾著」的拖延戰術。陳學聖進一步指出，即使立院通過覆議案，最終送往憲法法庭，但因大法官人數不足早已癱瘓，送解釋也只是虛晃一招，目的只是「繼續累積朝野相罵本」。他認為，《財劃法》修正草案因涉及地方政府與中央的財源分配與權力重劃，長期以來是高度敏感的政治議題，若遭政府擱置，將使地方建設財源分配等問題懸而未決。陳學聖質疑，面對這種強勢的行政權態度，在野黨是否已想好該如何應對。