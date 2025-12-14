我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（中）、太陽（左）、大聲（右）在演唱會上合體。（圖／翻攝自X）

韓流帝王GD（權志龍、G-DRAGON）12日起在首爾舉辦連續3天的「Übermensch」安可演唱會，今（14）日為本次巡演的最後一場，他在唱〈HOME SWEET HOME〉時邀請BIGBANG團員太陽、大聲一起合唱，歌曲進到尾聲時還大喊了一聲：「we are comeback！」在年末正式宣布BIGBANG明年將強勢歸來。GD演唱會中唱到〈HOME SWEET HOME〉一曲時，邀請了BIGBANG團員太陽、大聲驚喜上台合唱，三位舞台合體後，還搭著肩膀一起走到延伸小舞台，現場瞬間尖叫聲爆棚，而歌曲進到尾聲時，GD還舉著麥克風大喊：「we are comeback！」宣布BIGBANG將大勢回歸讓許多粉絲紛紛淚崩。雖然這並不是GD第一次在舞台上合體太陽和大聲，在巡演剛開始時，三人還曾在舞台上合唱〈LAST DANCE〉等歌曲，不過本場次為巡迴演唱會的最後一站、最後一場，本身就意義非凡，加上現在已經到了年底，距離他們所預告的「BIGBANG 2026回歸」可以說是越來越近，因此GD在舞台上宣告BIGBANG的歸來，更是不一樣。GD時隔8年今年開啟了全新巡迴演唱會「Übermensch」，並在7月、11月兩次來到台北，在小巨蛋、大巨蛋連續開唱，成為首位連兩度攻蛋的韓星，他在現場帶來許多經典名曲〈MichiGO〉、〈ONE OF A KIND〉、〈CRAYON〉等，甚至還偷偷預告了明年4月BIGBANG成員將在Coachella舞台合體表演，同時透露2026年剛好是BIGBANG出道20週年，因此向粉絲比了一個「你懂我懂」的手勢，核彈級預告引爆現場尖叫聲。