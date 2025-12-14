我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣樂壇傳出令人震驚的遺憾消息！被譽為「台灣民歌之父」的楊弦，今（14）日驚傳出離世消息，享壽75歲。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實，目前家屬正在處理後續相關事宜。資深民歌手鄭怡稍早發文透露，下午就有朋友急著聯絡老師卻找不到人，直到傍晚看到新聞才得知噩耗，消息一出震驚各界。民歌手鄭怡今在臉書發文表示，今天才剛與眾多民歌手結束「恆春流金歲月演唱會」的演出，沒想到下午群組內就有朋友透露「很著急聯絡不到楊弦老師」，「不料到了傍晚，就看到楊弦大哥已於昨日過世的新聞。」鄭怡回憶，她高一時正值楊弦出版《中國現代民歌集》，將詩人余光中的詩譜成曲，深受當時年輕學子喜愛。1975年6月6日楊弦在中山堂舉辦的「現代民歌演唱會」，更被視為開啟了台灣「民歌元年」的里程碑。令人不捨的是，上個月11月22日的「民歌50高峰會」，楊弦才剛唱進台北大巨蛋。當時楊弦精神奕奕，和多位歌手長了長達7個半小時的馬拉松式演唱。鄭怡感嘆，走過半個世紀，當年因1979年中美斷交，年輕人從唱英文歌轉為拿起吉他「唱自己的歌」，讓民歌運動遍地開花，而這一切的推手正是楊弦。如今傳出離世消息，距離大巨蛋演出僅隔1個月，讓歌迷與後輩歌手感到錯愕與無限惋惜。