「民歌之父」楊弦過世、享壽75歲！楊弦昨（13）日傳出因病不治消息，今稍早其摯友殷正洋證實噩耗，表示楊弦妻子正在處理當中，目前仍討論相關事宜，尚未公開說明。翻閱楊弦生前最後貼文，是他於臉書轉載王建勛的文章，以蔣經國的視角談論歷史足跡，「我沒有享福的命，我的命是用來背負的。」另外，楊弦上月才重新編曲的〈隔水觀音〉也成為遺作，令人不勝唏噓。楊弦本月8日於臉書寫下長文，他轉載王建勛的文章，以故人蔣經國的視角談論歷史足跡，「假如你是我——蔣經國。上天給我的不是選擇，而是重擔。我沒有享福的命，我的命是用來背負的。」事實上，楊弦閱歷豐厚，平時就愛閱覽古色古香，對於政治議題愛不釋手，到了晚年，他也關注起醫藥、健康資訊，一直抱持著「活到老學到老」的人生處世。上月30日，楊弦也於臉書發文，分享自己上月將1998年的作品〈隔水觀音〉重新編曲，「去年開始學習使用AI錄音技術，希望能將這首歌曲分段演唱，並使伴奏方式更具變化，更充分地表達對這首歌曲的喜愛與情感，歌曲中不同的變化與伴奏，皆經過多次調整，並使用不同音樂軟體反覆修改剪接完成。」如今，此曲成為楊弦生前最後作品，令人不捨。歌手鄭怡今傍晚於臉書發文，表示今才剛與眾多民歌手結束「恆春流金歲月演唱會」的演出，沒想到下午群組內就有朋友透露「很著急聯絡不到楊弦老師」、「不料到了傍晚，就看到楊弦大哥已於昨日過世的新聞。」果真經一番查證後，楊弦摯友殷正洋出面證實噩耗，透露目前其家屬正在處理中，準備開會討論相關事宜，盼請外界給予空間及時間。